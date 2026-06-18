Judo, Bardonecchia ospita l’EJU Olympic Training Camp dal 6 al 10 luglio

Il Palazzetto dello Sport di via Mallen 1 accoglierà uno dei raduni estivi più importanti dell’European Judo Union. Attese delegazioni internazionali e atleti di alto livello in preparazione verso Los Angeles 2028.

Bardonecchia pronta per l’EJU Olympic Training Camp

Bardonecchia si prepara ad accogliere l’EJU Olympic Training Camp, in programma dal 6 al 10 luglio 2026 presso il Palazzetto dello Sport di via Mallen 1.

La località alpina piemontese ospiterà uno dei raduni di preparazione più rilevanti del circuito estivo dell’European Judo Union, offrendo alle delegazioni internazionali la possibilità di allenarsi in alta quota e beneficiare delle condizioni fisiche legate a questo tipo di preparazione.

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Un appuntamento strategico nel calendario EJU

Il camp di Bardonecchia riveste un ruolo particolarmente importante nel calendario dell’EJU. Si tratta infatti dell’unico appuntamento ufficiale programmato tra la conclusione dello stage di Poreč, in Croazia, terminato il 13 giugno, e l’inizio di quello di Papendal, nei Paesi Bassi, fissato per il 10 agosto.

Per federazioni e atleti di alto livello, la tappa italiana rappresenta quindi una preziosa occasione di confronto internazionale in un periodo estivo che, per quasi due mesi, non prevede altri appuntamenti OTC.

Attesi campioni olimpici, mondiali e continentali

La FIJLKAM sottolinea il valore tecnico dell’evento, che porterà sul tatami di Bardonecchia numerosi campioni olimpici, mondiali e continentali.

Il raduno aprirà ufficialmente il percorso di preparazione quadriennale verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, offrendo agli atleti un contesto di lavoro di altissimo livello.

Allenamento, confronto e crescita tecnica

Per i judoka presenti, l’Olympic Training Camp sarà un’opportunità per testare lo stato di forma, confrontarsi con l’élite mondiale e condividere metodologie tecniche con atleti e staff provenienti da diverse realtà internazionali.

Il raduno piemontese rappresenterà dunque non solo un momento di preparazione atletica, ma anche un’occasione di crescita, scambio e costruzione del percorso verso i prossimi grandi appuntamenti internazionali.

Bardonecchia tra sport e accoglienza alpina

Oltre all’aspetto sportivo, Bardonecchia offrirà alle delegazioni un’esperienza completa nel cuore delle Alpi piemontesi. Cucina tradizionale di montagna, piazze accoglienti, aria fresca e il ritmo di una cittadina sportiva italiana contribuiranno a creare un equilibrio tra lavoro intenso e recupero.

A luglio, Bardonecchia si prepara così a diventare una delle capitali internazionali del judo, accogliendo atleti e squadre in una cornice alpina tra le più riconoscibili dello sport italiano.