Wout van Aert salta il Tour de France: il belga non ha recuperato dall’infortunio al gomito

Il team Visma Lease a Bike ha annunciato il forfait del corridore belga, ancora alle prese con i problemi al gomito dopo la caduta in allenamento prima del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Van Aert non sarà al Tour de France

Wout van Aert non prenderà parte al prossimo Tour de France. L’annuncio è arrivato dal suo team, Visma Lease a Bike, che ha spiegato come il ciclista belga non abbia ancora recuperato dall’infortunio al gomito rimediato durante un allenamento pochi giorni prima del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Il forfait rappresenta un colpo pesante per il corridore, che considera la Grande Boucle uno degli appuntamenti principali della propria stagione.

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Il problema al gomito dopo la caduta

Secondo quanto comunicato dalla squadra, l’infortunio al gomito si è aggravato dopo la caduta in allenamento e il recupero non è ancora sufficiente per affrontare una corsa impegnativa come il Tour de France.

Van Aert e il team hanno quindi scelto di non forzare i tempi, rinunciando alla partenza per permettere al belga di concentrarsi sul pieno recupero.

Le parole di Wout van Aert

Il corridore ha commentato così la decisione: “È ovviamente una grande delusione. Il Tour de France è uno dei miei obiettivi principali ogni anno. Purtroppo, una caduta durante un allenamento ha complicato le cose e l’infortunio al gomito si è aggravato e non ho ancora recuperato a sufficienza. Insieme al team, abbiamo deciso che iniziare il Tour in forma smagliante non è fattibile. Ora mi concentrerò sul recupero per poter tornare al mio livello nel prosieguo della stagione”.

Obiettivo recupero per il resto della stagione

Per Van Aert si apre ora una fase dedicata al recupero fisico. L’obiettivo sarà tornare al miglior livello nel prosieguo della stagione, senza rischiare ulteriori complicazioni dopo l’infortunio che lo costringerà a saltare il Tour de France.