Giro Next Gen, Schoofs vince la terza tappa e conquista la maglia rosa

Il belga della Soudal Quick-Step Devo si impone nella Sibari-Villa d’Agri di Marsicovetere dopo una lunga fuga e strappa il primato in classifica generale a Davide Donati.

Giro Next Gen, Schoofs trionfa nella terza tappa

Jasper Schoofs firma la terza tappa del Giro Next Gen, la Sibari-Villa d’Agri di Marsicovetere di 169 chilometri, e conquista anche la maglia rosa. Il belga della Soudal Quick-Step Devo Team ha avuto la meglio allo sprint al termine di una frazione segnata da una lunga fuga, riuscendo così a sfilare il primato in classifica generale a Davide Donati.

La corsa si è accesa già dopo una ventina di chilometri, quando è partita l’azione che ha caratterizzato l’intera giornata.

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Lunga fuga decisiva verso Villa d’Agri

A muoversi sono stati Matteo Vanhuffel, della Development Team Picnic PostNL, Jasper Schoofs, della Soudal Quick-Step Devo, Diego Casagrande, della Tudor U23, e Simone Zanini, della XDS Astana Development Team.

Il quartetto ha trovato subito un buon accordo, arrivando a guadagnare oltre tre minuti sul gruppo. Poco prima della salita di Viggiano, lunga 5,4 chilometri con pendenza media del 5,5%, Casagrande ha perso contatto, lasciando tre uomini al comando.

Sprint vincente per Schoofs

Schoofs, Zanini e Vanhuffel sono riusciti a resistere al ritorno del gruppo fino al traguardo. La tappa si è così decisa in volata, con il belga più rapido di tutti davanti a Simone Zanini.

Con il successo di giornata, Schoofs ha conquistato anche la leadership della classifica generale. Lorenzo Finn occupa invece la 32ª posizione, a 13 secondi dal nuovo leader.

Mercoledì la quarta frazione

Il Giro Next Gen proseguirà mercoledì con la quarta tappa, la Matera-Corato di 154 chilometri. Dopo il cambio in vetta alla generale, la corsa ripartirà con Jasper Schoofs in maglia rosa.

L’ordine d’arrivo della terza tappa

SCHOOFS Jasper – Soudal Quick-Step Devo Team 4:10:47 ZANINI Simone – XDS Astana Development Team st VANHUFFEL Matteo – Development Team Picnic PostNL st DIJKMAN Daan – UAE Team Emirates Gen Z st MELLANO Ludovico Maria – XDS Astana Development Team st

La classifica generale dopo la terza tappa