Giro Next Gen 2026, Van Kerckhove vince a Bacoli e conquista la Maglia Rosa

Nella quinta tappa, disputata sul circuito dei Campi Flegrei, il belga della Visma | Lease a Bike Development batte in una volata a due Nicolò Arrighetti. Terzo Thor Michielsen, mentre la classifica generale cambia padrone.

Van Kerckhove trionfa a Bacoli

Attacchi, fuga e spettacolo nella quinta tappa del Giro Next Gen 2026, disputata sul circuito dei Campi Flegrei a Bacoli. A imporsi è stato Matisse Van Kerckhove, portacolori del Team Visma | Lease a Bike Development, che ha confermato il suo ruolo tra i grandi favoriti della Corsa Rosa.

Il belga ha vinto in una volata a due contro Nicolò Arrighetti, della General Store-Essegibi-F.lli Curia, protagonista di una prova generosa dopo essere stato nella fuga di giornata. Per Van Kerckhove è arrivata anche la conquista della Maglia Rosa.

A 11 secondi è giunto un gruppo di circa trenta corridori, regolato da Thor Michielsen della Lidl-Trek Future Racing davanti ad Aubin Sparfel della Decathlon CMA CGM Development.

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La fuga parte subito

La fuga di giornata ha preso corpo già nel primo degli otto giri del circuito di Bacoli. A muoversi sono stati Jurgen Zomermaand, Development Picnic PostNL, Nicolò Arrighetti, General Store-Essegibi-F.lli Curia, Matthew Dodd, Ineos Grenadiers Racing Academy, Sebastian Grindley, Lidl-Trek Future Racing, Jesper Stiansen, Tudor U23, Lorenzo Mottes, UC Trevigiani-Energiapura Marchiol, e Mattia Negrente, XDS Astana Development.

Il gruppo, guidato soprattutto da Decathlon CMA CGM e Red Bull-Bora-hansgrohe, ha lasciato ai battistrada un vantaggio massimo di 2’10”. Dopo tre giri, però, la fuga è rimasta in sei a causa di un problema meccanico per Mottes, costretto a fermarsi e poi ripreso dal plotone.

Dodd protagonista sui GPM

Tra gli attaccanti, Matthew Dodd si è messo in evidenza sui traguardi della montagna. Il corridore della Ineos Grenadiers Racing Academy ha conquistato il Monte di Procida per sette volte sugli otto passaggi previsti, accumulando 42 punti preziosi in ottica Maglia Azzurra.

La corsa è rimasta sotto controllo fino agli ultimi tre giri, quando nel gruppo hanno iniziato a muoversi gli uomini più attesi.

Finn accende la corsa, Van Kerckhove ne approfitta

Negli ultimi passaggi il ritmo è salito. La Visma ha provato prima a muovere Patryk Goszczurny, ma l’azione è stata neutralizzata dal forcing del campione del mondo Lorenzo Finn nel penultimo passaggio sullo strappo di Mofete.

L’attacco di Finn ha scompaginato il gruppo. Federico Savino, della Soudal Quick-Step Devo, e poi Matisse Van Kerckhove hanno approfittato della situazione per riportarsi sulla testa della corsa in vista dell’ultimo giro.

Finn ha provato nuovamente a fare la differenza sull’ultimo strappo di Mofete, dopo il quale davanti si è formato un gruppo di otto corridori: Finn, Sparfel, Ramírez, Van Kerckhove, Savino, Arrighetti, Stiansen e Negrente.

Arrighetti e Van Kerckhove davanti fino al traguardo

Con Finn marcato dagli avversari, Van Kerckhove ha scelto il momento giusto per ripartire prima dell’ultima salita del Monte di Procida. Con lui è rimasto Arrighetti, reduce dalla lunga fuga.

I due hanno guadagnato rapidamente una ventina di secondi. Finn ha preferito non lavorare per gli altri e non ha insistito nell’inseguimento.

Sull’ultima salita i battistrada hanno conservato il vantaggio e si sono lanciati verso Bacoli per giocarsi la vittoria in una volata a due. Van Kerckhove ha battuto Arrighetti per mezza ruota, negando il successo al bergamasco dopo 135 chilometri di fuga.

Van Kerckhove nuovo leader

Il corridore della Visma | Lease a Bike Development conferma così una stagione di altissimo livello. Van Kerckhove aveva già vinto la classifica generale dell’Istrian Spring Tour, della Flèche du Sud e dell’Alpes Isère Tour, e ora indossa anche la Maglia Rosa del Giro Next Gen.

Domani lo scenario cambierà completamente, con l’arrivo di Subiaco-Monte Livata destinato a incidere ancora sulla classifica generale.

Ordine d’arrivo

Matisse Van Kerckhove, Team Visma | Lease a Bike Development, 139 km in 3h27’25”, media di 40.208 km/h Nicolò Arrighetti, General Store-Essegibi-F.lli Curia, stesso tempo Thor Michielsen, Lidl-Trek Future Racing, a 11”

Classifica generale