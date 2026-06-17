Giro Next Gen 2026, volata tricolore a Corato: Matteo Fiorin trionfa nella quarta tappa

Splendido assolo azzurro sul traguardo pugliese: il corridore italiano regola allo sprint Nicolò Pizzi e Davide Donati per un podio interamente monopolizzato dai nostri talenti, con la corsa live seguita in diretta streaming.

Il futuro del ciclismo italiano si prende con autorità le luci della ribalta in una delle vetrine internazionali più prestigiose dedicate ai talenti emergenti delle due ruote. La quarta tappa del Giro Next Gen 2026 ha regalato una giornata memorabile per i colori azzurri, culminata in un arrivo a ranghi compatti che ha esaltato le doti dei velocisti di casa nostra. A tagliare per primo il prestigioso traguardo di Corato è stato un monumentale Matteo Fiorin, capace di piazzare lo spunto vincente al termine di una frazione tiratissima e ricca di spunti tattici. L’andamento della corsa e le emozioni dell’ultimo chilometro sono stati monitorati costantemente dagli appassionati grazie alle piattaforme di informazione e ai canali multimediali in diretta streaming.

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Il capolavoro di Fiorin e il podio interamente azzurro

La frazione odierna si è risolta con una spettacolare ed esplosiva volata di gruppo che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico assiepato lungo le transenne dell’arrivo in terra pugliese. Fiorin ha interpretato le concitate fasi finali con una lucidità esemplare, scegliendo il tempo perfetto per lanciare la propria progressione e resistere al ritorno dei diretti avversari.

A rendere ancora più speciale il successo del giovane corridore è stata la composizione di un podio interamente monopolizzato dai portacolori italiani, a testimonianza dell’ottimo livello espresso dalla nuova generazione di passisti e velocisti nazionali. La medaglia d’argento è andata infatti al collo di un ottimo Nicolò Pizzi, che ha accarezzato a lungo il sogno del colpaccio e si è dovuto arrendere solo negli ultimi metri al vincitore. A completare la festa tricolore ci ha pensato Davide Donati, bravissimo ad artigliare la terza posizione assoluta e a blindare il gradino più basso del podio, respingendo l’assalto dei velocisti stranieri. Un verdetto netto che ridisegna le gerarchie della corsa rosa dedicata agli Under 23 in vista delle prossime e impegnative tappe in calendario.