Ciclismo, Giro d’Italia NextGen, 4a: percorso, favoriti e dove vederla

Il Giro d’Italia NextGen riparte oggi con la quarta tappa da Matera a Corato dopo il successo di Jasper Schoofs a Villa d’Agri, che è valso al belga anche la Maglia Rosa.

Il percorso della Matera-Corato e il programma di oggi

La frazione odierna misura 154 chilometri e si conclude sul traguardo del Molino Casillo. Nella prima parte della corsa i corridori attraversano l’altopiano delle Murge e, dopo aver superato Gravina in Puglia, si dirigono verso Corato. Il tracciato propone poi un circuito caratterizzato dal doppio passaggio da Castel del Monte, prima di una parte conclusiva in cui la strada tende a scendere fino agli ultimi chilometri completamente pianeggianti. L’orario di partenza è fissato alle 13.00, mentre l’arrivo è previsto per le 16.30 circa.

Gli appassionati possono seguire la corsa su Discovery Plus e HBO Max a partire dalle 14.30, mentre RaiSport HD trasmette la differita tv alle 18.25.

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I favoriti per la vittoria sul traguardo del Molino Casillo

La conformazione del percorso rappresenta una nuova grande occasione per i velocisti del gruppo, a patto che le squadre gestiscano la corsa e non cocedano troppo spazio alle fughe.

L’Italia spera di una vittoria di Davide Donati della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, già vincitore nella tappa di Crotone. L’azzurro cercherà il bis, ma la concorrenza sarà questa volta più agguerrita.

Tra i rivali diretti ci sono l’eritreo Milkias Maekele della INEOS Grenadiers Racing Academy, Alessio Delle Vedove della XDS Astana Development Team e il britannico Jed Smithson della Hagens Berman Jayco.

Speranze di tappa anche per gli altri due italiani Alessio Menghini del Team Technipes e Davide Stella della UAE Team Emirates Gen Z.

La Classifica attuale per la maglia rosa

1 Schoofs Jasper Soudal Quick-Step Devo Team 1 13″ 11:03:33

2 Zanini Simone XDS Astana Development Team 7″ 0:06

3 Vanhuffel Matteo Development Team Picnic PostNL 6″ 0:07