Ciclismo, Giro di Svizzera: oggi la prima tappa Sondrio-Sondrio, i favoriti

Parte oggi l’edizione numero 89 del Giro di Svizzera, importante corsa a tappe che anticipa il Tour de France. La frazione inaugurale si sviluppa interamente in Italia e promette subito distacchi tra i grandi big.

Il percorso della frazione e dove vederla in streaming

La tappa di oggi mercoledì 17 giugno prevede partenza e arrivo a Sondrio dopo 144 chilometri complessivi di gara.

Lo start ufficiale è fissato alle ore 14.19, con un arrivo stimato per le ore 17.40. I primi 60 chilometri della corsa sono interamente pianeggianti, ma la seconda parte del tracciato presenta insidie altimetriche notevoli.

I ciclisti devono salire prima verso il Buglio in Monte (2.8 chilometri con il 10.1% di pendenza media), seguito subito dopo dall’ascesa di Triangia (4.2 chilometri al 7.2% medio). Dopo un lungo tratto in falsopiano, il percorso propone lo strappo di Ponte in Valtellina (1.4 chilometri al 9.2%) e il selettivo muro di Bordighi (1.1 chilometri al 12% di pendenza). Superata la cima, una breve discesa porta ai metri conclusivi che saranno di nuovo in leggera ascesa.

La tappa non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, ma gli appassionati potranno seguire ‘evento in diretta streaming dalle ore 15.45 sulle piattaforme Discovery Plus, HBO MAX, DAZN ed Eurosport 1.

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I favoriti per la maglia di leader e gli obiettivi

Il Giro di Svizzera 2026 si sviluppa su un totale di 5 frazioni e prevede 633 chilometri complessivi da percorrere, compresa una prova a cronometro individuale adatta agli specialisti.

Il lotto dei partenti si presenta di altissimo livello mondiale. Il favorito numero 1 per il successo è lo sloveno Tadej Pogacar, che rientra ufficialmente alle gare dopo la sua prestazione al Tour de Romandie.

In vista del Tour, Pogacar testerà lo stato di forma attuale puntando a conquistare la maglia di leader delle generale e di oggi.

Ma non sarà l’unico campionissimo in gara. Iscritti alla corsa a tappe ci sono anche registra Primoz Roglic e dell’olandese Mathieu Van der Poel, pronti a darsi battaglia sulle rampe valtellinesi per preparare l’appuntamento francese.

Perchè tanti campionissimi? Come detto la manifestazione elvetica rappresenta l’ultimo test agonistico utile per affinare la preparazione in vista del prossimo Tour de France.