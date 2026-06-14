Tiro con l’arco, World Cup Antalya: bronzo per Di Francesco e Borsani nel mixed team ricurvo

La coppia azzurra conquista il primo podio stagionale in Coppa del Mondo superando la Germania per 5-1 nella finale per il terzo posto. Roberta Di Francesco torna poi in gara nel pomeriggio per la semifinale individuale.

Arriva una bella medaglia per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco in corso ad Antalya. Roberta Di Francesco e Matteo Borsani conquistano il bronzo nel mixed team ricurvo, imponendosi con autorità sulla Germania nella finale per il terzo posto.

La coppia azzurra, entrambi ventitreenni, chiude così un percorso di alto livello che vale il primo podio insieme nel circuito di World Cup.

Percorso da applausi per gli azzurri

Dopo il quinto posto ottenuto in qualifica con 1342 punti, Di Francesco e Borsani hanno iniziato la loro corsa agli ottavi superando l’Uzbekistan allo spareggio per 5-4 (18-17). Nei quarti è arrivato poi il convincente successo per 5-1 sulla Malesia.

L’avventura verso la finale si è interrotta soltanto in semifinale contro la Corea del Sud, ma gli azzurri hanno saputo reagire immediatamente nella sfida per il bronzo.

Germania battuta 5-1

Nel match decisivo contro il duo tedesco formato da Bauer e Wieser, l’Italia ha mostrato grande solidità.

Di Francesco e Borsani hanno conquistato il primo set per 38-34 e raddoppiato nel secondo con il punteggio di 37-35, portandosi sul 4-0.

La Germania ha provato a riaprire la sfida nel terzo parziale, ma gli azzurri hanno mantenuto il controllo. Borsani ha piazzato un prezioso 9 nell’ultima serie, mentre a Di Francesco è bastato un 8 per chiudere definitivamente i conti e conquistare il punto che vale il successo per 5-1.

India d’oro, Corea del Sud argento

Nella finale per l’oro è stata l’India a imporsi sulla Corea del Sud con lo stesso punteggio di 5-1.

Nelle altre gare a squadre del ricurvo, la Cina ha conquistato il titolo femminile battendo il Messico 5-3, mentre nel maschile la Corea del Sud ha superato gli Stati Uniti per 5-1.

Di Francesco ancora protagonista nell’individuale

La giornata di Roberta Di Francesco non si conclude con il bronzo del mixed team. L’azzurra torna infatti in campo per la semifinale individuale contro la messicana Vasquez Flores.

Dall’altra parte del tabellone si sfidano la coreana An San e la cinese Zhu Jingyi per un posto nella finale.