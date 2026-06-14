Canottaggio, Italia protagonista a Plovdiv: tre ori e due bronzi nella seconda tappa di Coppa del Mondo

Gli azzurri chiudono la trasferta bulgara con cinque medaglie complessive. Trionfi per l’otto maschile, il quattro di coppia maschile e il doppio femminile, mentre arrivano due bronzi dal due senza maschile e dal quattro senza femminile.

L’Italia del canottaggio saluta la seconda prova di Coppa del Mondo con un bilancio estremamente positivo. Nelle finali disputate a Plovdiv, in Bulgaria, la spedizione azzurra conquista cinque medaglie complessive: tre ori e due bronzi, confermando l’ottimo momento del movimento remiero nazionale.

A brillare sono stati soprattutto l’ammiraglia maschile, il quattro di coppia maschile e il doppio femminile, tutti capaci di salire sul gradino più alto del podio al termine di prove autorevoli.

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Dominio dell’otto maschile

Prestazione di grande spessore per l’otto maschile composto da Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone.

L’equipaggio azzurro prende il comando già nella prima parte di gara e aumenta progressivamente il vantaggio sugli Stati Uniti, chiudendo con oltre cinque secondi di margine e conquistando una splendida medaglia d’oro.

Oro anche per il quattro di coppia maschile

Successo convincente anche per il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili.

Dopo aver controllato la partenza aggressiva della Cina, gli azzurri hanno cambiato ritmo nella seconda metà di gara, prendendo il largo e imponendosi davanti ai cinesi e all’Ucraina.

Storica impresa del doppio femminile

Grande festa anche per Clara Guerra e Alice Gnatta. Le due azzurre, inizialmente costrette a inseguire la Cina, hanno costruito una rimonta perfetta nella parte centrale della finale, completando il sorpasso dopo i 1500 metri.

All’arrivo il vantaggio su Stati Uniti e Cina supera i due secondi. Per l’Italia si tratta del primo storico successo in Coppa del Mondo nel doppio femminile.

Due bronzi per completare il bottino

Sale sul podio anche il due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, capace di conquistare il terzo posto alle spalle di Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Bronzo pure per il quattro senza femminile formato da Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi, sempre in controllo della terza posizione dietro Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Ai piedi del podio Soares e il doppio maschile

Sfiora invece la medaglia Gabriel Soares nel singolo maschile. L’azzurro chiude al quarto posto dopo una gara regolare, senza però riuscire a colmare il gap dal podio nella seconda parte del percorso.

Quarta posizione anche per il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva, protagonisti di una buona prova ma fuori dalla zona medaglie in una finale vinta dalla Croazia davanti a Nuova Zelanda e Cina.

Sesto posto per quattro senza maschile e due senza femminile

Si chiudono invece con il sesto posto le finali del quattro senza maschile di Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi e Alessandro Bonamoneta e del due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato.

Per entrambe le barche azzurre è arrivato un piazzamento importante in un contesto internazionale di altissimo livello.