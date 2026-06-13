Canottaggio, Italia protagonista a Plovdiv: nove equipaggi in finale nella Coppa del Mondo

Azzurri ancora in evidenza nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio in corso a Plovdiv. Dopo le qualificazioni dei giorni scorsi, arrivano altre tre finali grazie a Gabriel Soares, al due senza maschile e al doppio maschile. Domenica saranno nove le imbarcazioni italiane impegnate nella corsa alle medaglie.

Canottaggio, l’Italia cala il nove: domenica assalto alle medaglie a Plovdiv

L’Italia continua a brillare nella seconda tappa di Coppa del Mondo di canottaggio a Plovdiv, in Bulgaria. Saranno infatti nove le imbarcazioni azzurre che domenica scenderanno in acqua nelle finali della manifestazione internazionale.

Alle qualificazioni già conquistate da quattro senza femminile, quattro di coppia maschile, otto maschile, due senza femminile, doppio femminile e quattro senza maschile si sono aggiunti nella giornata odierna il singolista Gabriel Soares, il due senza maschile e il doppio maschile.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Soares domina la semifinale del singolo

Prestazione convincente per Gabriel Soares, che ha gestito nel migliore dei modi la propria semifinale nel singolo maschile.

L’azzurro ha costruito il proprio vantaggio nella parte centrale della gara, controllando poi il rientro degli avversari fino al traguardo. Soares ha chiuso davanti al turco Mutlu e al rumeno Ciruta, staccati rispettivamente di 52 e 55 centesimi.

Lodo e Codato vincono il due senza

Ottime indicazioni arrivano anche dal due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato.

L’equipaggio italiano ha conquistato il successo nella propria semifinale mostrando una crescita costante rispetto alle uscite precedenti. Gli azzurri hanno preceduto la Serbia, seconda a 3″71, guadagnandosi così l’accesso alla finale dove troveranno la Nuova Zelanda campione del mondo in carica.

Torre e Selva centrano la finale

Promozione anche per il doppio maschile composto da Niels Torre e Marco Selva.

Gli azzurri hanno concluso la semifinale al terzo posto alle spalle di Cina e Croazia, risultato sufficiente per accedere alla finale. Si ferma invece al tredicesimo posto il cammino dell’altro doppio italiano formato da Leonardo Tedoldi e Marco Prati.

Bene anche l’otto maschile

Nella prova valida per l’assegnazione delle corsie, l’otto maschile di Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, con timoniera Alessandra Faella, ha ottenuto il primo posto davanti a Cina e Stati Uniti.

Il programma delle finali azzurre

Domenica saranno nove le finali con presenza italiana.

Ore 10:05 – Due senza femminile: Laura Meriano, Alice Codato

Ore 10:17 – Due senza maschile: Matteo Lodo, Giovanni Codato

Ore 10:30 – Doppio femminile: Clara Guerra, Alice Gnatta

Ore 10:43 – Doppio maschile: Niels Torre, Marco Selva

Ore 10:56 – Quattro senza femminile: Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi

Ore 11:09 – Quattro senza maschile: Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi, Alessandro Bonamoneta

Ore 11:49 – Quattro di coppia maschile: Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili

Ore 12:29 – Singolo maschile: Gabriel Soares

Ore 12:43 – Otto maschile: Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea, Giuseppe Vicino (tim. Alessandra Faella)

L’Italia si presenta così all’ultima giornata di gare con numerose possibilità di salire sul podio e confermare l’ottimo stato di salute del canottaggio azzurro.