Europei di canoa velocità e paracanoa, doppio argento per l’Italia a Montemor-o-Velho

Olympia Della Giustina e Christian Volpi salgono sul secondo gradino del podio nella prima giornata di finali della rassegna continentale in Portogallo. Nel weekend spazio alle ultime gare con diretta tv su Rai Sport e Rai Play.

Arrivano le prime medaglie per l’Italia ai Campionati Europei di canoa velocità e paracanoa in corso a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Nella prima giornata di finali gli azzurri conquistano due preziosi argenti grazie a Olympia Della Giustina e Christian Volpi, protagonisti di prestazioni di alto livello nelle rispettive specialità.

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Della Giustina d’argento nei 200 metri

Olympia Della Giustina conquista una splendida medaglia d’argento nella canadese femminile sui 200 metri.

L’atleta delle Fiamme Oro, già campionessa mondiale Under 23 nel C1 500 proprio a Montemor-o-Velho nel 2025 e campionessa europea Under 23 in carica nei 200 e nei 500 metri, ha chiuso la finale con il tempo di 45.439.

Davanti a lei soltanto l’ucraina Liudmyla Luzan, che ha conquistato il titolo europeo con il crono di 43.710. Terzo posto per la polacca Dorota Borowska, protagonista di un arrivo al fotofinish.

Volpi conferma il suo feeling con gli Europei

Medaglia d’argento anche per Christian Volpi nella finale del KL2 200 metri.

Per l’atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa si tratta del terzo argento europeo consecutivo dopo quelli conquistati nel 2024 e nel 2025, a conferma della sua continuità ad altissimo livello internazionale.

Volpi ha fermato il cronometro a 42.577, chiudendo a 0.735 dal britannico David Phillipson, vincitore della prova in 41.842. Sul terzo gradino del podio è salito l’austriaco Markus Swoboda.

Fine settimana dedicato alle finali

La rassegna continentale entra ora nella fase decisiva con l’assegnazione di numerosi titoli europei tra canoa velocità e paracanoa.

La giornata di oggi vedrà i migliori specialisti del continente impegnati nelle finali che assegneranno altre medaglie nelle varie discipline.

Domenica 14 giugno il programma si concluderà con le ultime gare della manifestazione, comprese le spettacolari prove sui 5000 metri che assegneranno gli ultimi titoli continentali.

Dove vedere gli Europei in tv

Le gare degli Europei di Montemor-o-Velho sono trasmesse in diretta sul canale YouTube di Planet Canoe, mentre risultati e classifiche vengono aggiornati in tempo reale attraverso i canali ufficiali della manifestazione.

Le finali sono visibili anche in diretta su Rai Sport e in streaming su Rai Play con il commento di Alessandro Pirozzi e l’analisi tecnica di Ezio Caldognetto.

Programmazione Rai Sport e Rai Play

Sabato 13 giugno

11:30 – 13:55

15:30 – 18:02

Domenica 14 giugno