Coppa del Mondo di canoa discesa, Italia da applausi a Bratislava: tre medaglie con Panato e Pontarollo

Ancora grandi risultati per la spedizione azzurra nelle tappe slovacche del circuito mondiale. Cecilia Panato conquista oro nel C1 e bronzo nel K1, mentre Leonardo Pontarollo sale sul podio nel kayak maschile.

L’Italia continua a raccogliere risultati prestigiosi nel circuito di Coppa del Mondo di canoa discesa. A Bratislava, sede della terza e quarta tappa stagionale, gli azzurri hanno conquistato tre medaglie grazie alle prestazioni di Cecilia Panato e Leonardo Pontarollo.

Ancora una volta è stata Cecilia Panato a trascinare la squadra italiana, confermando l’ottimo momento di forma già evidenziato ai Mondiali di Banja Luka e nelle precedenti prove di Coppa del Mondo disputate in Ungheria.

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Panato domina nella canadese femminile

La portacolori dei Carabinieri si è imposta nella gara di canadese femminile conquistando la medaglia d’oro con il tempo di 50.49.

Alle sue spalle si sono classificate la tedesca Franziska Gawehn, seconda in 53.04, e la ceca Anna Retkova, terza in 53.73.

Per Panato si tratta dell’ennesimo risultato di prestigio in una stagione che la sta vedendo protagonista ai massimi livelli internazionali.

Bronzo anche nel kayak

La giornata della campionessa azzurra si è completata con un’altra medaglia, questa volta nel kayak femminile.

Panato ha infatti conquistato il terzo posto in 48.82, alle spalle della ceca Anna Retkova, vincitrice in 48.41, e della francese Lisa Lebouc, seconda in 48.43.

Nella stessa finale da segnalare anche il decimo posto di Cecilia Leonori del CUS Pavia, che ha concluso la prova con il tempo di 52.26.

Pontarollo ancora sul podio

Medaglia di bronzo anche per Leonardo Pontarollo nel K1 maschile.

L’atleta della Canottieri Lecco ha fermato il cronometro a 42.83, conquistando il terzo gradino del podio dietro al francese Luca Barone, oro in 41.97, e allo sloveno Nejc Znidarcic, secondo in 42.26.

Per Pontarollo si tratta del secondo bronzo consecutivo nel circuito dopo quello ottenuto nella prova di Dunamerete.

Nella stessa gara Matteo Bottini ha chiuso all’ottavo posto con il tempo di 43.77.

Gli altri risultati azzurri

Non sono riusciti a superare le batterie nel K1 maschile Riccardo Frigerio, Andrea Abbiati, Luca Riva e Lorenzo Pontarollo.

Nel kayak femminile si sono fermate nelle qualificazioni Elisa Bonafini e Marilù Brambilla.

Nella canadese maschile, infine, non ha superato le batterie Pietro Antolini.

L’Italia conferma così il proprio ruolo da protagonista nel panorama internazionale della canoa discesa, continuando a collezionare podi e piazzamenti di prestigio nel circuito di Coppa del Mondo.