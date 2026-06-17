Rescinde con Napoli, sondaggio di Inter e Juve: lo strano caso De Bruyne - Sportface.it

Rescinde con Napoli, sondaggio di Inter e Juve: lo strano caso De Bruyne

Il nome di Kevin De Bruyne torna a muoversi nel mercato europeo in modo inatteso: il centrocampista belga, classe 1991, starebbe trattando la rescissione del contratto con il Napoli e, in parallelo, avrebbe già fatto arrivare segnali chiari a due club italiani: Inter e Juventus.

Rescissione e sondaggi in Serie A

Il nodo principale è proprio questo passaggio contrattuale con il Napoli, che non è ancora chiuso, ma viene descritto come una possibilità concreta. Non si tratta solo di un addio tecnico, ma di una rottura che apre scenari diversi, anche perché liberare un ingaggio di questo tipo non è mai un’operazione neutra.

Nel calcio moderno, quando un profilo così esperto esce dai vincoli contrattuali, il mercato si accende in modo quasi immediato. E infatti le prime reazioni sono già arrivate, con Inter e Juventus che avrebbero avviato un sondaggio, più per capire margini e condizioni che per costruire una trattativa vera e propria.

Inter e Juventus osservano, ma senza forzare

Da entrambe le parti, la sensazione è quella di un interesse misurato, quasi prudente. De Bruyne resta un giocatore che sposta gli equilibri, ma il tema non è solo tecnico. Età, ingaggio, condizione fisica e progetto sportivo diventano fattori che pesano quanto la qualità in campo.

Ecco perché si parla di sondaggio, non di trattativa. Un passaggio tipico quando un nome così grande si affaccia improvvisamente sul mercato, soprattutto in un campionato come la Serie A che ormai ragiona sempre più spesso su opportunità e sostenibilità.