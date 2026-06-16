Lo manda Silvio Baldini: Juventus sull’Under 21, contatti avviati

La Juventus si muove sottotraccia e questa volta il nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Luca Koleosho, esterno offensivo classe 2004 che si è messo in evidenza con l’Italia Under 21 guidata da Silvio Baldini.

I primi contatti con il suo entourage sono già partiti e non sembrano una semplice telefonata di cortesia. A Torino lo seguono, le ultime uscite in azzurro hanno convinto il club ad approfondire il discorso.

La Juventus lo osserva da vicino

Gli scout bianconeri erano presenti sia nell’amichevole contro il Lussemburgo sia in quella con la Grecia, due partite nelle quali Koleosho ha confermato quelle qualità che gli vengono riconosciute da quando era uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile dell’Espanyol prima del trasferimento in Inghilterra.

Il ventunenne è appena rientrato al Burnley dopo il prestito al Paris FC. Una stagione utile per trovare continuità e minuti dopo un periodo complicato, anche se il suo futuro resta tutto da scrivere.

La Juventus, infatti, ha già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore, gli stessi che curano gli interessi di Pierre Kalulu. Un dettaglio che nel mercato non passa mai inosservato, perché avere rapporti già consolidati tra società e procuratori spesso facilita il dialogo, pur senza garantire che un’operazione vada fino in fondo.

Perché Koleosho piace ai bianconeri

Koleosho rientra perfettamente nel profilo che la Juventus sta cercando. È giovane, ha margini di crescita evidenti, può giocare su entrambe le fasce offensive e ha caratteristiche diverse rispetto agli esterni attualmente presenti in rosa. Ama puntare l’uomo, cerca spesso l’uno contro uno e ha quella rapidità che negli ultimi anni è mancata in diverse occasioni all’attacco bianconero.

Silvio Baldini gli ha dato fiducia in Nazionale e il ragazzo ha risposto con prestazioni convincenti. Non basta qualche amichevole per cambiare completamente le gerarchie del mercato, ma è proprio in queste partite che molti osservatori raccolgono indicazioni utili, soprattutto quando si tratta di calciatori ancora lontani dai riflettori principali.