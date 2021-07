Collegio Garanzia, Chievo presenta ricorso contro Figc per esclusione dalla Serie B

by Sofia Cioli

Chievo Verona, stadio Bentegodi

Il Chievo ha presentato un ricorso contro la Figc per l’esclusione dal campionato di Serie B 2021/2022 sancita dal Consiglio federale dopo la bocciatura della Covisoc. Secondo quanto riportato da una nota pubblicata dal Collegio di Garanzia, il club veneto chiede: “di accertare e dichiarare l’illegittimità e l’erroneità della delibera della Figc, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal club avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.So.C., del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico – finanziari”, cosi’ come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B per l’anno 2021/2022, con contestuale diniego al club clivense della concessione della Licenza Nazionale richiesta. E con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione sportiva 2021/2022, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima; per l’effetto, di disporre l’immediata ed incondizionata ammissione della predetta Società al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2021/2022, previa concessione della relativa Licenza Nazionale”.