Napoli, la carica di Osimhen: “Siamo da Scudetto, gioco per la squadra che mi è stata vicino in momenti difficili”

by Michele Muzzarelli

Victor Osimhen - Foto LiveMedia/Agostino Gemito

Victor Osimhen non nasconde le proprie ambizioni e quelle del Napoli, attraverso un’intervista a Il Corriere dello Sport. L’attaccante nigeriano carica l’ambiente partenopeo con parole importanti: “Io credo che possiamo lottare per lo Scudetto e fare molto meglio dello scorso anno, ci siamo rinforzati e anche se nessuno ci considera possiamo lottare per il titolo – spiega – Io gioco per la squadra, che mi è stata vicino anche in momenti personali difficili. Non sono mai stato così unito a tutto il gruppo, Spalletti mi motiva sempre e per me è l’allenatore ideale.”

Parole al miele anche per la città di Napoli: “E’ un posto straordinario così come i tifosi, giocare dove ha giocato Diego Maradona e nello stadio intitolato a lui è una cosa speciale. Napoli è uno dei posti migliori al mondo per giocare a calcio perchè qui ha giocato il migliore di tutti i tempi.”