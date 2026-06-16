Milan, ufficiale Rúben Amorim nuovo allenatore: “Una sfida che affronto con orgoglio”

Il club rossonero ha annunciato l’arrivo del tecnico portoghese, reduce dall’esperienza al Manchester United. Cardinale: “È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea”.

Milan, ufficiale l’arrivo di Rúben Amorim

Rúben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. L’annuncio è arrivato direttamente dal club rossonero attraverso una nota ufficiale, con cui la società ha dato il benvenuto al tecnico portoghese e al suo staff.

Amorim approda sulla panchina del Milan dopo un percorso iniziato nel 2018, al termine della carriera da calciatore professionista. Da giocatore ha vestito le maglie di Belenenses e Benfica, oltre a quella della Nazionale portoghese.

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Il percorso in panchina

Dopo le prime esperienze da allenatore al Casa Pia e al Braga, nel 2020 Amorim ha assunto la guida dello Sporting Lisbona. In Portogallo ha costruito un ciclo segnato da una forte identità di gioco, attenzione all’innovazione e capacità di valorizzare i calciatori.

Il percorso allo Sporting si è tradotto anche in risultati concreti: due titoli di campione del Portogallo, due Coppe di Lega e una Supercoppa. Prima dell’arrivo al Milan, Amorim ha allenato il Manchester United.

Nel corso della sua carriera in panchina, il tecnico portoghese ha sviluppato un calcio moderno e offensivo, fondato su organizzazione, intensità e attenzione alla crescita dei giovani talenti.

Le parole di Gerry Cardinale

Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners, ha spiegato così la scelta del club rossonero: “Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito”.

Cardinale ha poi aggiunto: “Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club”.

Amorim: “Allenare il Milan è sempre stata una mia ambizione”

Nel comunicato del Milan sono arrivate anche le prime parole di Rúben Amorim da nuovo tecnico rossonero: “Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste”.

L’allenatore portoghese ha poi dichiarato: “So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan”.

Il benvenuto del club rossonero

Con l’arrivo di Amorim, il Milan apre una nuova fase tecnica affidandosi a un allenatore giovane, ambizioso e già capace di lasciare un segno importante nel calcio europeo.

La nota ufficiale si chiude con il saluto della società: “Il Milan porge un caloroso benvenuto a Rúben e al suo staff”.