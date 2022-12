Reggina-Inter domani in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma, con l’orario e la diretta testuale di Reggina-Inter, amichevole 2022. Quarto test per i nerazzurri in vista della ripresa del campionato. Derby di famiglia per Simone Inzaghi, che al ‘Granillo’ affronta la formazione del fratello Filippo. La Reggina, a differenza dell’Inter, sta continuando a disputare impegni ufficiali in Serie B. Calcio d’inizio alle ore 18 di domani, mercoledì 22 dicembre. Al momento, non è prevista alcuna copertura televisiva.