Ranking FIFA femminile, l’Italia sale al 13° posto: Spagna sempre in testa

Le Azzurre guadagnano una posizione dopo il successo contro la Serbia e il pareggio in casa della Svezia nelle qualificazioni al Mondiale. Scavalcata la Norvegia.

L’Italia femminile risale nel Ranking FIFA

La Nazionale Femminile di calcio guadagna una posizione nel Ranking FIFA e torna al 13° posto. Le Azzurre scavalcano la Norvegia dopo gli ultimi risultati ottenuti nel girone di qualificazione al Mondiale.

La squadra italiana è reduce dalla vittoria per 3-0 contro la Serbia e dal pareggio per 2-2 a Göteborg contro la Svezia, due risultati che hanno permesso di migliorare la propria posizione nella classifica mondiale.

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Spagna ancora al comando

In vetta al Ranking FIFA femminile resta la Spagna, che conserva il primo posto. Alle sue spalle ci sono Stati Uniti e Germania.

L’Inghilterra perde invece una posizione e scende al quarto posto, davanti a Giappone e Francia.

La top ten del Ranking FIFA femminile

Completano la top ten Brasile, Svezia, Canada e Paesi Bassi. L’Italia resta dunque appena fuori dalle prime dieci, ma il ritorno al 13° posto conferma il passo avanti delle Azzurre dopo gli ultimi impegni ufficiali.

Il prossimo aggiornamento del Ranking FIFA sarà pubblicato il 20 ottobre.