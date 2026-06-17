Messi trascina l’Argentina, ma sui social scoppia il caso: “Doveva essere espulso”

Tripletta del numero 10 nel 3-0 all’Algeria all’esordio dei campioni del mondo ai Mondiali 2026. L’argentino raggiunge Klose a quota 16 gol nella classifica all time della World Cup, ma un fallo su Mandi accende le polemiche.

Messi show contro l’Algeria

Leo Messi firma una tripletta e trascina l’Argentina al successo per 3-0 contro l’Algeria nell’esordio ai Mondiali 2026. I campioni del mondo cominciano così il loro cammino con una vittoria netta, illuminata dalle giocate del numero 10.

Con i tre gol realizzati, il fuoriclasse dell’Inter Miami raggiunge Miro Klose in vetta alla classifica dei marcatori all time della World Cup, salendo a quota 16 reti in carriera nella competizione.

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Due gol annullati per fuorigioco

La partita è stata segnata anche da due reti annullate per fuorigioco. La prima è stata realizzata proprio da Messi in avvio di gara, prima dell’intervento della terna arbitrale. Poco dopo, anche l’Algeria si è vista cancellare un gol per posizione irregolare.

Il match ha confermato ancora una volta il peso del numero 10 argentino, che compirà 39 anni tra una settimana e continua a essere decisivo sul palcoscenico mondiale.

Il fallo su Mandi e le polemiche social

Nonostante la grande prestazione, sui social è esplosa anche una polemica arbitrale. Al 31’, sul risultato di 1-0 per l’Argentina, Messi ha commesso fallo sul difensore algerino Mandi.

Il fuoriclasse argentino si è subito scusato, ma non ha ricevuto alcuna sanzione. Secondo diversi utenti su X, però, l’intervento avrebbe meritato un provvedimento più severo.

“Doveva essere espulso”: la protesta su X

L’episodio è diventato rapidamente oggetto di discussione online. Tra i commenti rilanciati dagli utenti, molti hanno sostenuto che Messi avrebbe rifilato un pestone all’avversario e che il gesto fosse da cartellino rosso.

“Doveva essere espulso”, è stata la sentenza di una parte del pubblico social, convinta che arbitro e Var non abbiano valutato correttamente l’intervento.

Argentina vincente, ma il caso resta

Il 3-0 finale consegna all’Argentina una partenza convincente nei Mondiali 2026 e a Messi un nuovo record personale condiviso con Klose. La tripletta resterà il dato principale della serata, ma il fallo su Mandi ha aggiunto un elemento di discussione a una partita già ricca di episodi.