Icardi, dall’Argentina: “100 milioni a Wanda Nara in caso di divorzio”

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Argentina, Mauro Icardi dovrà destinare a Wanda Nara 100 milioni in caso di divorzio. Nello specifico la moglie del calciatore potrebbe ricevere diverse proprietà e beni dell’attaccante, per un valore vicino alla cifra prima citata.

A novembre Icardi aveva annunciato la riconciliazione con Wanda Nara, ma quest’ultima ha dichiarato nelle ultime settimane come in realtà non sia stato possibile ricucire lo strappo. Dunque il rischio di separazione definitiva della coppia è davvero alto.