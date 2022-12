Highlights e gol Lazio-Almeria 0-2: amichevole 2022 (VIDEO)

di Antonio Sepe 40

Gli highlights e le azioni salienti di Lazio-Almeria, test amichevole del Power Horse Stadium. Sconfitta amara per la Lazio, che cade in Spagna per via delle reti di El Bilal Touré (con deviazione di Patric) e Ramazani. Spicca comunque il rientro in campo di Milinkovic-Savic dopo i Mondiali. In alto il video con i gol della gara,