"Ha rischiato la vita": il portiere salvato in extremis - Sportface.it

“Ha rischiato la vita”: il portiere salvato in extremis

Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena, è rimasto coinvolto in uno scontro violentissimo con Filippo Ranocchia durante una partita a Palermo.

Le conseguenze potevano essere drammatiche: il padre, Jurgen Klinsmann, ha raccontato con dettagli che mettono i brividi come nei primi giorni nessuno fosse in grado di intervenire adeguatamente. “A Palermo ci dissero che non potevano aiutarci”, ha ricordato descrivendo l’angoscia di quei momenti in cui ogni ora era critica.

L’intervento salvavita

Di fatto, la situazione è diventata chiara solo dopo il trasferimento in Germania, alla clinica universitaria di Heidelberg, dove Jonathan è stato operato quattro giorni dopo l’incidente. L’intervento è stato risolutivo: secondo il padre, è stato salvato dal rischio immediato di vita e adesso il recupero procede secondo i tempi previsti, con sei mesi stimati prima di tornare a giocare.

La delicatezza dell’infortunio e la necessità di trasportarlo all’estero rendono evidente quanto la gestione sanitaria sul momento fosse critica e quanto il margine tra un esito tragico e la salvezza fosse sottile.

Impatto sulla carriera di Klinsmann

Per chi segue il calcio di Serie B, la vicenda mette in luce quanto improvvisi e drammatici possano essere gli infortuni sul campo. Saltare mesi di stagione significa perdere continuità, match importanti, allenamenti e la possibilità di dimostrare il proprio valore, oltre al naturale stress fisico e psicologico di una riabilitazione lunga e complessa.

Jonathan Klinsmann tornerà, ma l’eco di quei giorni a Palermo resterà a lungo nella memoria di chi ha visto quanto la vita e il destino possano cambiare in un secondo.