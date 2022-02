Porto-Lazio, gol pazzesco di Zaccagni: colpo di tacco al volo, 0-1 (VIDEO)

by Giorgio Billone 16

E’ un gol semplicemente pazzesco quello di Mattia Zaccagni in Porto-Lazio. Avanti gli ospiti col colpo di tacco al volo del trequartista biancoceleste, davvero scatenato in questa fase della stagione. Sugli sviluppi di un corner, la palla viene successivamente alzata e arriva il tocco delicato col tacco alla Riquelme, che porta in vantaggio dunque la squadra di Sarri. In alto ecco il video della rete.