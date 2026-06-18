Figc, Anac dà parere positivo sull’eleggibilità di Giovanni Malagò

Il parere era stato richiesto dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in relazione alle norme sul “pantouflage”. L’Autorità ha escluso, nel caso specifico, l’applicabilità della disciplina sulle incompatibilità successive.

Parere positivo dell’Anac su Malagò

L’Anac ha espresso parere positivo sull’eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni. La valutazione era stata richiesta dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano alla luce delle norme sul “pantouflage”.

Il pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione arriva in vista delle elezioni della Figc e contribuisce a chiarire il quadro sulla posizione di Malagò.

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La nota dell’Autorità

Nella nota dell’Anac viene spiegato il ragionamento alla base del parere positivo.

“La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell’incarico presso l’organo collegiale rientri tra i “rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego” – si legge in una nota Anac. Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie. Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l’esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima”.

Abodi: “Contributo alla piena legittimità delle elezioni”

Dopo il parere dell’Anac, il ministro Andrea Abodi ha ringraziato l’Autorità per il riscontro fornito.

“Ringrazio il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia e tutta la sua struttura per aver dato un riscontro tempestivo in seguito all’interrogazione che mi è stata sottoposta. Con questo parere è stato raggiunto l’obiettivo comune di poter arrivare lunedì allo svolgimento delle elezioni della Figc contribuendo a garantirne la piena legittimità. Sarà mia cura dar conto al Sen. Marti per informare il Parlamento degli esiti dell’attività istruttoria posta in essere, presso Coni e Anac, a seguito della sua interpellanza”.

Verso le elezioni Figc

Il parere positivo dell’Anac conferma dunque l’eleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. La questione era legata alla possibile applicazione delle norme sulle incompatibilità successive, ma secondo l’Autorità nel caso specifico manca uno dei presupposti necessari per l’applicabilità della disciplina.