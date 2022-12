Nba, Brooklyn supera Milwaukee, Lakers ko. Super Doncic contro Houston

di Mattia Zucchiatti 2

Ottava vittoria di fila e quintetto in doppia cifra. Brooklyin si gode il momento e batte anche Milwaukee (118-110). Kevin Durant con 24 punti è il miglior realizzatore, mentre Ben Simmons sfiora la tripla doppia da 12 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Niente da fare per i Bucks con Giannis Antetokounmpo che chiude a quota 26 (con 13 rimbalzi), sparendo nell’ultimo quarto. Per Milwaukee è la seconda sconfitta consecutiva, che permette a Boston di blindare la vetta ad est. Contro Minnesota, Jaylen Brown chiude con 36 punti a referto, sette rimbalzi e tre assist. Al suo fianco Jayson Tatum ne aggiunge 30 con 10/22 dal campo, otto rimbalzi e cinque assist. Cadono a sorpresa i Cavaliers sorpresi in casa dai Raptors (107-118). Seconda sconfitta consecutiva per i Knicks e a sorridere sono i Bulls che provano a risalire grazie a LaVine (33 punti), DeRozan (25 punti, 7 rimbalzi e 10 assist) e Nikola Vucevic (21 e 12 rimbalzi). Negli altri risultati i Pacers vincono a Miami, i Wizards si impongono a Sacramento, mentre i Magic di Banchero (18 punti) superano gli Spurs.

Si registra la terza sconfitta consecutiva dei Lakers, stavolta sotto i colpi degli Hornets. Charlotte chiude con sei giocatori in doppia cifra: spiccano i 24 di PJ Washington e i 23 a testa di Terry Rozier e LaMelo Ball. Non basta ai gialloviola la serata da 34 punti e 8 assist con 15/23 al tiro di LeBron. Nel derby texano i Mavs superano i Rockets (106-112) grazie ad un super Doncic da 50 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Con lui bastano solo altri due elementi in doppia cifra: Dinwiddie e Bertans a quota 11 a testa. Vincono i Grizzlies contro i Suns orfani di Booker (100-125). In evidenza i 24 punti e 1o rimbalzi a testa di Jaren Jackson Jr. e Brandon Clarke oltre ai 12 con 11 assist di Ja Morant.

I risultati

Notte tra venerdì 23 e sabato 24 dicembre

Orlando Magic-San Antonio Spurs 133-113

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 119-114

Atlanta Hawks-Detroit Pistons 130-105

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 121-109

Brooklyin Nets-Milwaukee Bucks 118-100

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 107-118

Brooklyin Nets-Milwaukee Bucks 118-100

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 107-118

New York Knicks-Chicago Bulls 117-118

Houston Rockets-Dallas Mavericks 106-112

Miami Heat-Indiana Pacers 108-111

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 125-128 o.t.

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 120-107

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 100-125

Sacramento Kings-Washington Wizards 111-125

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets 130-134