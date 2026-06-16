Basket, finale Scudetto: Venezia batte Milano 109-97 e riapre la serie

L’Umana Reyer Venezia vince una spettacolare gara-3 Scudetto al Taliercio battendo l’EA7 Emporio Armani Milano per 109-97. Questo successo permette ai veneti di accorciare le distanze nella serie Scudetto e di guadagnare l’accesso a gara-4.
Un terzo quarto da record e lo show di Parks
Il match mantiene un equilibrio perfetto durante i primi 2 quarti, con le squadre che vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 50-50 grazie alle giocate di Shields, miglior marcatore per Milano con 19 punti complessivi, e Tessitori per i padroni di casa.
Al rientro in campo, Venezia cambia marcia e mette a segno un parziale storico. La Reyer realizza ben 36 punti nel solo 3° periodo, stabilendo il nuovo record assoluto per una singola frazione in una finale scudetto. Il grande protagonista di questa fiammata è Parks, capace di segnare 22 punti totali concentrati esclusivamente nei secondi 2 quarti.
Milano prova a rispondere con le triple di Brooks, ma l’attacco di Venezia diventa incontenibile. Tra le azioni decisive c’è anche una tripla pesante di Cole, che realizza subendo il fallo antisportivo di Shields ma è costretto ad abbandonare il parquet per un infortunio alla caviglia destra. I padroni di casa volano sul +17 e chiudono la frazione avanti 86-69.
Venezia supera quota 100 e blinda il successo
Nell’ultimo quarto la squadra guidata da Spahija non abbassa il livello dell’intensità offensiva. Bolmaro tenta di guidare la rimonta dell’Olimpia, ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo con le penetrazioni di Bowman e l’efficacia sotto canestro di Horton.
A poco più di 5 minuti dalla sirena finale, Venezia supera già quota 100 punti grazie a un appoggio di Horton che fissa il tabellone sul 100-82. Gli ospiti cercano di ridurre lo svantaggio affidandosi alle iniziative di LeDay e ai rimbalzi offensivi di Nebo, ma la precisione nei tiri liberi di Wiltjer e Parks spegne ogni speranza di rimonta milanese.
Il match si chiude sul 109-97, un punteggio che premia la straordinaria efficacia al tiro di Venezia nei tempi regolamentari. La serie scudetto resta aperta e le 2 formazioni si sfideranno nuovamente sul parquet del Taliercio per la decisiva gara-4.