Basket 3×3 femminile, Italia travolgente a Kosice: Finlandia demolita e primato consolidato

Seconda vittoria in poche ore per le azzurre nelle qualificazioni alla Europe Cup 2026 di basket 3×3. Dopo il successo contro la Turchia, la squadra di Agostino Origlio supera nettamente anche la Finlandia con un eloquente 21-5 e resta in vetta al Girone A a punteggio pieno.

Basket 3×3, Italia senza freni: Finlandia battuta 21-5 nelle qualificazioni europee

Continua il percorso perfetto dell’Italia femminile nelle qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup 2026. A Kosice, in Slovacchia, le azzurre conquistano il secondo successo consecutivo della giornata superando con autorità la Finlandia per 21-5.

Dopo il 15-11 ottenuto in mattinata contro la Turchia, la formazione guidata da Agostino Origlio conferma il proprio ottimo stato di forma con una prestazione dominante che vale il primato solitario del Girone A.

Anche questa sfida è stata disputata al coperto a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno costretto gli organizzatori a spostare il programma all’interno di una struttura indoor.

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Conte e Gilli trascinano l’Italia

L’avvio di gara è favorevole alla Finlandia, che trova il primo vantaggio della partita. L’Italia, però, reagisce immediatamente e ristabilisce l’equilibrio già nelle prime battute.

Da quel momento le azzurre prendono il controllo dell’incontro. Anastasia Conte firma il sorpasso e successivamente allunga dalla lunetta, dando il via a un parziale che indirizza la gara.

Le finlandesi provano a restare in scia, ma l’Italia aumenta progressivamente il ritmo e raggiunge il 10-3 quando mancano ancora quattro minuti alla conclusione.

Monologo azzurro nella seconda parte di gara

Nella fase finale del match il divario diventa sempre più ampio.

Caterina Gilli colpisce dalla distanza e contribuisce a scavare il solco tra le due squadre, mentre la Finlandia fatica a trovare soluzioni offensive efficaci.

Le azzurre continuano a macinare gioco e punti, arrivando rapidamente sul 15-5 e poi sul 17-5. Nel finale arriva anche il sigillo di Maria Miccoli, che realizza il canestro che porta l’Italia a quota 21 e chiude anticipatamente la sfida sul definitivo 21-5.

Italia al comando del Girone A

Grazie ai successi contro Turchia e Finlandia, l’Italia chiude la prima giornata di gare a punteggio pieno e guida il proprio raggruppamento.

La formula del torneo è particolarmente severa: soltanto la prima classificata del girone conquisterà il pass per la fase finale della Europe Cup 2026, in programma ad Anversa dall’11 al 13 settembre.

Domenica le sfide decisive

Il cammino delle azzurre proseguirà domani, domenica 14 giugno, con gli ultimi due incontri del Girone A.

L’Italia affronterà il Portogallo alle ore 10:00 e successivamente la Croazia alle 13:40, gare che saranno decisive per la qualificazione.

Nel frattempo oggi farà il proprio esordio anche la Nazionale maschile, impegnata alle 18:10 contro l’Ungheria nel primo incontro del Girone D.