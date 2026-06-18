Diamond League 2026, sei azzurri al meeting di Doha: Dallavalle debutta nel triplo

Venerdì 19 giugno il Qatar Sports Club ospita la settima tappa della Wanda Diamond League. In gara per l’Italia Andrea Dallavalle, Matteo Sioli, Zaynab Dosso, Ayomide Folorunso, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni.

Diamond League, Doha torna protagonista

La Wanda Diamond League 2026 fa tappa in Qatar. Venerdì 19 giugno il Qatar Sports Club ospiterà il meeting di Doha, settimo appuntamento ufficiale del circuito internazionale di atletica leggera.

La tappa qatarina era inizialmente prevista lo scorso 8 maggio come apertura della stagione, ma era stata posticipata a causa della situazione geopolitica nella regione. Il recupero arriva ora con un programma di alto livello, composto da quattordici gare complessive.

Saranno sei gli italiani in gara: Andrea Dallavalle, Matteo Sioli, Zaynab Dosso, Ayomide Folorunso, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni.

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Dallavalle al debutto stagionale nel triplo

Uno dei momenti più attesi in chiave azzurra sarà il debutto stagionale all’aperto di Andrea Dallavalle nel salto triplo.

L’atleta delle Fiamme Gialle, argento mondiale a Eugene, riparte dopo una stagione indoor che lo ha visto vincere il titolo italiano ad Ancona con 16,99 metri e chiudere al settimo posto ai Mondiali indoor di Torun con 16,90.

In pedana Dallavalle ritroverà subito il portoghese Pedro Pablo Pichardo, al rientro dopo Tokyo 2025. Tra gli iscritti anche il cubano Lazaro Martinez, il giamaicano Jordan Scott, world leader stagionale, l’algerino Yasser Triki, il francese Melvin Raffin, il greco Nikolaos Andrikopoulos e l’under 20 Dawoud Jok.

Sioli nell’alto dopo il primato al Golden Gala

Nel salto in alto maschile torna in gara Matteo Sioli. L’atleta delle Fiamme Azzurre arriva a Doha dopo il successo al Golden Gala Pietro Mennea di Roma, dove ha firmato il primato personale a quota 2,28 metri.

Per Sioli sarà anche un ritorno sulla pedana qatarina dopo l’esperienza del 2025. Il cast della gara è di altissimo livello: ci saranno l’ucraino Oleh Doroshchuk, campione mondiale indoor a Torun e oro europeo, e l’idolo di casa Mutaz Essa Barshim, reduce dal 2,23 ottenuto in Cina.

Completano la lista degli iscritti l’argentino Erick Portillo, il giamaicano Raymond Richards, il ceco Jan Stefela, il polacco Mateusz Kolodziejski, lo statunitense Tyus Wilson e l’australiano Yual Reath.

Dosso nei 100 metri, Folorunso nei 400 ostacoli

La velocità azzurra sarà rappresentata da Zaynab Dosso, attesa nei 100 metri. La sprinter delle Fiamme Azzurre correrà la quinta gara stagionale sulla distanza, dopo l’ottimo avvio a Savona con 11.14 e 11.07 e le successive uscite a Rabat e Stoccolma.

La campionessa mondiale dei 60 metri indoor troverà al via la lussemburghese Patrizia van der Weken, la statunitense Anavia Battle, le spagnole Pérez e Bestué, la giamaicana Kemba Nelson e la liberiana Destiny Smith-Barnett.

Nei 400 ostacoli spazio ad Ayomide Folorunso. La primatista italiana della specialità, tesserata Fiamme Oro, affronterà un campo internazionale con la slovena Emma Zapletalova, la giamaicana Rushell Clayton, la norvegese Amalie Iuel, la panamense Gianna Woodruff e Kemi Adekoya, atleta del Bahrain.

Sabbatini e Zenoni nei 1500 metri

Nei 1500 metri femminili l’Italia schiererà Gaia Sabbatini e Marta Zenoni.

Sabbatini, portacolori delle Fiamme Azzurre, arriva a Doha dopo il primato stagionale realizzato a Stoccolma in 4:05.55. Per Marta Zenoni, atleta della Luiss, sarà invece il primo meeting internazionale all’aperto dopo l’esperienza ai Mondiali indoor.

Le due azzurre affronteranno una gara molto competitiva, con una pattuglia etiope guidata da Birke Haylom, le spagnole Marques, Martin e Rodriguez e la tedesca Gesa-Felicitas Krause.

I big internazionali nelle gare maschili

Il programma maschile del meeting proporrà diversi duelli di grande richiamo.

Nei 3000 siepi è atteso il confronto tra Soufiane El Bakkali e gli specialisti keniani ed etiopi, con Serem e Firewu tra i nomi più attesi. Nei 110 ostacoli spicca la presenza del campione del mondo Cordell Tinch, opposto anche a Jamal Britt.

Nell’asta maschile il greco Karalis sfiderà un gruppo statunitense di alto livello formato da Kendricks, Nilsen, Lightfoot e Bradford, oltre al filippino Obiena. Nel giavellotto, invece, è previsto il rientro dell’indiano Neeraj Chopra contro il cingalese Ramesh Tharanga Pathirage.

Le protagoniste femminili del meeting

Tra le donne, attenzione all’esordio stagionale nei 400 metri dell’oro olimpico Marileidy Paulino, attesa dal confronto con la polacca Natalia Bukowiecka, nata Kaczmarek.

Nel salto triplo femminile si rinnoverà la sfida vista a Oslo tra la campionessa olimpica Thea LaFond e la cubana Leyanis Pérez Hernandez. Nel mezzofondo, invece, fari puntati sull’iridata Tsige Duguma negli 800 metri e su un 5000 metri con quindici atlete al via, nel quale Likina Amebaw figura tra le più attese.

Meeting di Doha in tv e streaming

Il meeting di Doha sarà trasmesso venerdì 19 giugno dalle ore 19 alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport Uno.

Gli appassionati potranno seguire la sessione anche in diretta streaming su RaiPlay Sport 1. Prevista inoltre una differita integrale dell’evento su RaiSport a partire dalle ore 22.45.