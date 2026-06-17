Atletica, a Rieti la Finale Oro dei CdS: parata di stelle e grandi emozioni su Atletica Italiana TV

Lo stadio Guidobaldi ospita i migliori ventiquattro club italiani per l’assegnazione degli scudetti 2026: parata di big azzurri in pista e riflettori accesi sulle sfide trasmesse anche sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Il grande palcoscenico dell’atletica leggera italiana si sposta nel Lazio per il fine settimana più atteso sul fronte delle competizioni di squadra. Sabato 20 e domenica 21 giugno, lo stadio Guidobaldi di Rieti farà da cornice alla Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, l’appuntamento che mette in palio gli scudetti del 2026. L’evento vedrà sfidarsi i migliori dodici club maschili e i migliori dodici femminili del Paese, chiamati a raccogliere l’eredità dell’Enterprise Sport&Service e dell’Atletica Brescia 1950, trionfatori nella passata stagione. Per la città reatina si tratta di un appuntamento cruciale: a meno di un mese dal via degli Europei Under 18 (in programma dal 16 al 19 luglio), la Finale Oro fungerà da vero e proprio “test event” organizzativo, con una copertura mediatica e televisiva eccezionale.

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La presentazione delle medaglie europee e i big in pista

Il fine settimana reatino si aprirà ufficialmente sabato alle ore 14:30 con la cerimonia istituzionale di presentazione delle medaglie degli Europei Under 18, alla quale prenderanno parte il presidente della FIDAL Stefano Mei, i membri del Comitato Organizzatore Locale e una folta delegazione della European Athletics, a Rieti per l’ultima “site visit” tecnica prima della kermesse giovanile che accoglierà circa 1200 atleti.

Subito dopo spazio alle entry list della Finale Oro, che annoverano star di caratura mondiale. Sulla pedana del salto triplo i riflettori saranno puntati sul campione del mondo indoor Andy Diaz, mentre nel getto del peso si rinnoverà la sfida stellare tra l’oro europeo Leonardo Fabbri, Zane Weir e Nick Ponzio. Nel lancio del disco tornerà in pedana Daisy Osakue, fresca del primato italiano siglato in Francia (64,68 metri). Grande attesa per il tacco e punta nei 10.000 metri di marcia, teatro di un duello stellare tra il campione olimpico Massimo Stano e il bronzo europeo Francesco Fortunato, quest’ultimo autore di un avvio di stagione sensazionale tra Ancona, Brasilia, Podebrady e Madrid; al via anche il campione mondiale universitario Andrea Cosi. Tra le donne, fari accesi sulla novità stagionale Sofia Fiorini e sulla campionessa europea under 23 Alexandrina Mihai.

Velocità e ostacoli ad altissimi livelli

Il rettilineo del Guidobaldi proporrà gare incandescenti. Per lo sprint maschile e femminile ci saranno Samuele Ceccarelli e Gloria Hooper, mentre nei 400 metri si preannuncia una battaglia serrata tra Alice Mangione, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Ilaria Accame. Gli 800 metri vedranno ai blocchi Giovanni Lazzaro, i 1500 Joao Bussotti, mentre nei 5000 metri si schiererà la forte etiope Senayet Getachew, grande protagonista nelle recenti tappe di Diamond League.

Dagli Stati Uniti rientra Celeste Polzonetti, splendido argento alle finali NCAA di Eugene con un personale di 12.74, pronta a sfidare Elena Carraro nei 100 ostacoli. In chiave giovanile, i fari saranno puntati sui talenti più lucenti dell’atletica azzurra, Kelly Doualla nei 100 metri e Alessia Succo nei 100hs, desiderose di testare la pista in vista degli Europei di luglio. Un grandissimo nome internazionale impreziosirà i 400 ostacoli: l’argento mondiale di Budapest Kyron McMaster (Isole Vergini Britanniche). Completano il quadro dei concorsi Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell’asta femminile, Matteo Oliveri nell’asta maschile, Manuel Lando nell’alto e Ottavia Cestonaro nel triplo.

Gli orari di RaiSport, dello streaming e le repliche su Atletica Italiana TV

La copertura delle gare di Rieti sarà capillare e si dividerà tra le finestre in tempo reale e i successivi spazi di approfondimento integrali sul canale OTT dedicato.

RaiSport trasmetterà i CdS in diretta tv sabato 20 giugno dalle 15:30 alle 17:40 e domenica 21 giugno dalle 8:40 alle 12:55. Per quanto riguarda il web, lo streaming live sarà disponibile su RaiPlay Sport 1 il sabato fino alle ore 19:40.

A queste finestre si aggiunge la programmazione completa di Atletica Italiana TV, canale tematico disponibile all’interno della piattaforma OTT Sportface TV, che manderà in onda le repliche integrali di tutte le sessioni di gara del Guidobaldi con i seguenti orari:

Sabato 20 giugno: prima sessione dalle ore 21:00 alle 23:10.

Domenica 21 giugno: seconda sessione pomeridiana a partire dalle ore 14:00 fino alle 18:15.

Di seguito la composizione ufficiale dei club che si contenderanno lo scudetto al Guidobaldi: