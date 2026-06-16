Atletica, Golden Spike di Ostrava: Coiro negli 800 con Bol e Werro, Fabbri sfida Walsh

Oggi pomeriggio in Repubblica Ceca nuova tappa del Continental Tour Gold: tanti azzurri in gara, da Eloisa Coiro negli 800 a Leonardo Fabbri nel peso. Diretta tv su Sky Sport Arena dalle 18 alle 20.

Golden Spike di Ostrava, azzurri protagonisti oggi

L’atletica internazionale torna protagonista oggi, martedì 16 giugno, con il Golden Spike di Ostrava, tappa del Continental Tour Gold in programma nel pomeriggio in Repubblica Ceca. Saranno diversi gli italiani impegnati in una delle riunioni più prestigiose del calendario europeo.

Tra i nomi più attesi c’è Leonardo Fabbri, reduce da tre successi consecutivi a Roma, Lucca e Pergine. Il pesista dell’Aeronautica proverà a firmare un nuovo risultato importante anche all’estero, in una gara che lo metterà di fronte al neozelandese Tom Walsh, campione del mondo indoor.

Fabbri nel peso contro Walsh

La pedana del getto del peso propone un confronto di alto livello. Fabbri arriva a Ostrava dopo le misure di 22,14 a Roma, 21,51 a Lucca e ancora 22,14 a Pergine, e cerca continuità anche in campo internazionale.

Tra gli iscritti figurano anche il polacco Konrad Bukowiecki, il ceco Tomas Stanek e l’altro azzurro Nick Ponzio, portacolori dell’Athletic Club 96 Alperia.

Coiro negli 800 con Bol e Werro

Grande interesse anche per gli 800 metri femminili, dove sarà al via Eloisa Coiro. L’atleta delle Fiamme Azzurre arriva dal primato personale di 1:58.42 ottenuto a Rabat, tempo che l’ha portata al secondo posto nelle liste italiane di sempre alle spalle di Gabriella Dorio.

La gara si annuncia di altissimo livello per la presenza della fuoriclasse olandese Femke Bol, che quest’anno si è misurata con la nuova specialità, e della svizzera Audrey Werro, capace di correre in 1:53.98, prestazione che non si vedeva dal 1983.

Mezzofondo azzurro: Zoghlami, Arese e Lazzaro

L’Italia sarà rappresentata anche nel mezzofondo maschile. Nei 3000 siepi sono iscritti i gemelli Osama Zoghlami, dell’Aeronautica, e Ala Zoghlami, delle Fiamme Oro.

Nel miglio toccherà a Pietro Arese, portacolori delle Fiamme Gialle, mentre Giovanni Lazzaro, dell’Aeronautica, sarà impegnato nei 1000 metri. Non sarà invece in gara Gianmarco Tamberi: il campione di tutto, annunciato mesi fa dagli organizzatori, ha rinviato il debutto stagionale nel salto in alto.

Lyles-Gout Gout nei 150 metri

Tra i confronti più attesi dell’edizione c’è quello dei 150 metri tra Noah Lyles e Gout Gout. Lo statunitense arriva dal 9.88 nei 100 metri al Golden Gala dello stadio Olimpico, mentre il giovane australiano cerca riscatto dopo un esordio poco brillante nel circuito dei diamanti a Oslo.

Nel salto con l’asta è atteso il greco Manolo Karalis. Il pubblico di casa seguirà con particolare attenzione anche la campionessa mondiale indoor dei 400 metri Lurdes Gloria Manuel, opposta alla slovacca Emma Zapletalova, tra le ostacoliste più in evidenza del momento.

Dove vedere il Golden Spike di Ostrava in tv

Il Golden Spike di Ostrava sarà trasmesso oggi, martedì 16 giugno, in diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 18 alle ore 20.