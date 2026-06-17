World Climbing Series, splendida Camilla Moroni a Innsbruck: vola in semifinale nel Boulder

L’azzurra sfodera una prestazione maiuscola nelle qualifiche della tappa austriaca e artiglia il quinto posto assoluto: domani la sfida decisiva per la finale, da seguire in tempo reale sui canali dedicati e in diretta streaming.

Le pareti austriache si confermano terreno fertile per i colori azzurri, regalando una gioia immensa alla spedizione tricolore dell’arrampicata sportiva. Nella giornata odierna, mercoledì 17 giugno 2026, Camilla Moroni ha firmato un’ottima prova nelle qualifiche Boulder femminili della World Climbing Series di Innsbruck. La fortissima atleta italiana ha confermato sul campo il suo eccezionale stato di forma, conquistando con autorità e disinvoltura l’accesso alla semifinale e andando a chiudere la prova preliminare al quinto posto della classifica generale. Un cammino esaltante che gli appassionati della disciplina possono monitorare capillarmente attraverso i portali di informazione e i servizi digitali in diretta streaming.

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La cronaca della gara: Moroni solida e precisa sui blocchi

La prestazione offerta da Camilla Moroni sul tappeto di gara è stata solida, fluida e di altissimo spessore tecnico. L’azzurra ha gestito ogni singolo blocco con estrema lucidità, precisione e continuità d’azione, doti che le hanno permesso di raccogliere un bottino complessivo di 109.7 punti. Nel dettaglio, Moroni è stata capace di risolvere con successo ben 4 boulder sui 5 complessivi proposti dai tracciatori, riuscendo a timbrare la “zona” (il punto di controllo intermedio) su tutti i problemi verticali affrontati.

Questo piazzamento d’alta quota la proietta con merito nel ristretto lotto delle migliori atlete della competizione. La graduatoria ufficiale delle qualifiche ha visto insediarsi al comando la francese Agathe Calliet e la statunitense Annie Sanders, tallonate a brevissima distanza dall’israeliana Ayala Kerem e dalla britannica Erin McNeice. Moroni si è inserita subito alle spalle di questo quartetto di testa, ribadendo la propria centralità nelle geografie del circuito internazionale.

Si ferma il cammino delle altre tre azzurre in gara

La lotteria delle qualificazioni austriache ha invece riservato un verdetto amaro per le altre tre rappresentanti della Nazionale italiana, costrette ad abbandonare prematuramente la contesa. Giorgia Tesio ha concluso le proprie fatiche in trentatreesima posizione, fermando lo score a quota 54.9 punti; più attardata Francesca Matuella, che ha archiviato la tappa di Innsbruck al quarantanovesimo posto della classifica con un bottino di 44.9 punti, mentre a chiudere il quadro della pattuglia tricolore ci ha pensato Irina Daziano, cinquantottesima assoluta con 44.4 punti.

Domani dalle 13:00 l’assalto alla finalissima

Il programma ufficiale della World Climbing Series non concede pause: l’attenzione dello staff tecnico e dei tifosi è ora interamente catalizzata sulla cruciale semifinale del Boulder femminile.

L’appuntamento sulla parete di Innsbruck è fissato per la giornata di domani, giovedì 18 giugno, in una finestra oraria compresa dalle ore 13:00 alle 15:45. Sarà in quell’arco di tempo che Camilla Moroni tornerà a indossare la magnesite per tentare di confermare le ottime sensazioni destate in qualifica e giocarsi, fino all’ultima presa, un pass valevole per l’accesso alla finalissima della tappa austriaca.