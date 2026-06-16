Para climbing, a Innsbruck cinque azzurri in finale di Coppa del Mondo

Nella seconda tappa della World Climbing Para Series, l’Italia porta all’atto decisivo Giulia Buonaiuto, Nadia Bredice, Chiara Cavina, David Kammerer e Lucia Capovilla. Finali oggi dalle ore 16.00.

Para climbing, Italia protagonista a Innsbruck

Cinque azzurri conquistano la finale nella seconda tappa della World Climbing Para Series, in corso al Kletterzentrum di Innsbruck. Le qualifiche disputate in Austria hanno regalato una giornata intensa all’Italian Team, che oggi, martedì 16 giugno, tornerà in parete per giocarsi le proprie possibilità nelle sfide decisive.

A ottenere il pass per l’atto conclusivo sono state Giulia Buonaiuto, accompagnata dalla guida blind Giorgio Tuscolano, Nadia Bredice con la guida Sonia Cipriani, Chiara Cavina, David Kammerer e Lucia Capovilla.

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Categoria B1 e B2: Buonaiuto e Bredice in finale

Nella categoria B1, Simone Salvagnin ha disputato una buona prova, chiudendo al quinto posto. Il risultato lo ha però lasciato appena fuori dalla top 4, utile per l’accesso alla finale.

Nel settore femminile, invece, entrambe le azzurre hanno centrato l’obiettivo. Giulia Buonaiuto, insieme alla guida Giorgio Tuscolano, ha chiuso in terza posizione, mentre Nadia Bredice, accompagnata da Sonia Cipriani, si è classificata quarta, entrando anche lei tra le finaliste.

Nella categoria B2, Giulio Cevenini ha concluso la propria qualifica all’ottavo posto.

AL1 e AL2: Kammerer stacca il pass

Nella categoria AL1, in cui uomini e donne gareggiano insieme con finali riservate ai primi sei classificati, Florian Mutschlechner ha terminato all’ottavo posto. Giuseppe Lomagistro ha chiuso in quattordicesima posizione, mentre Donato Gioia si è piazzato diciassettesimo.

In AL2 è arrivata un’altra qualificazione importante per l’Italia grazie a David Kammerer, quarto al termine della qualifica e quindi ammesso alla finale. Omar Al Khatib ha invece chiuso la sua prova in sedicesima posizione.

Nel comparto femminile AL2, Fiamma Cocchi ha offerto una prestazione positiva, ma si è fermata al settimo posto, fuori dalla top 4 necessaria per raggiungere la finale.

Lucia Capovilla domina in AU2

Grande prova per Lucia Capovilla nella categoria AU2. L’azzurra ha dominato la qualifica e ha conquistato l’accesso alla finale a quattro con il miglior piazzamento.

Nella stessa categoria si sono ben comportate anche Susanna Cenati e Laura Di Mauro, che hanno concluso rispettivamente in ottava e nona posizione.

RP: Cavina seconda, Alberto ed Elisa vicine alla finale

Nella categoria RP1, Gian Matteo Ramini ha terminato la propria prova al quindicesimo posto, mentre Maria Laura Muratori ha chiuso in undicesima posizione.

In RP3 maschile, Simone Tiozzo ha concluso la gara al dodicesimo posto.

Ottima prestazione per Chiara Cavina nella categoria RP2: l’azzurra ha conquistato la seconda posizione e l’accesso alla finale. Aurora Alberto è rimasta invece a un passo dalla top 3, chiudendo la qualifica al quinto posto.

Nella categoria RP3 femminile, Elisa si è piazzata quinta, sfiorando l’ingresso in finale, riservato alle prime quattro atlete.

Finali oggi dalle ore 16.00

L’Italia sarà dunque impegnata oggi, martedì 16 giugno, con cinque finalisti nella tappa austriaca di Coppa del Mondo Para climbing. Le finali prenderanno il via alle ore 16.00, con gli azzurri pronti a giocarsi le proprie chance dopo una giornata di qualifiche ricca di risultati importanti.

La diretta è disponibile su YouTube, mentre i risultati sono consultabili attraverso il portale ufficiale IFSC.