Coppa Italia Lead, Vighetti e Nicelli vincono a Campitello di Fassa: titoli assoluti a Tomatis e Nicelli

All’ADEL Climbing Wall si è chiuso il circuito nazionale FASI della difficoltà: vittorie di tappa per Gianluca Vighetti e Savina Nicelli, che conquista anche la Coppa Italia assoluta. Titolo maschile a Giorgio Tomatis.

Coppa Italia Lead, finale di circuito a Campitello di Fassa

L’ADEL Climbing Wall di Campitello di Fassa ha ospitato la terza e ultima prova della Coppa Italia Lead 2026, appuntamento decisivo del circuito nazionale FASI dedicato alla difficoltà.

Dopo le tappe di Pero e Varese, i migliori specialisti italiani della Lead sono tornati in parete per assegnare non solo le medaglie della prova trentina, ma anche i trofei finali della classifica assoluta di Coppa Italia.

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Qualifiche: Chelleris, Tomatis e Vidi al top tra gli uomini

Nelle qualifiche maschili si sono portati al comando i tre atleti capaci di conquistare il top su entrambe le vie: Andrea Ludovico Chelleris, delle Fiamme Oro, Giorgio Tomatis, del Centro Sportivo Esercito, e Pietro Vidi, di Arco Climbing.

Tra le donne sono state invece otto le specialiste capaci di totalizzare due top: Claudia Ghisolfi, delle Fiamme Oro, Emma Gregorotti, di King Rock Climbing, Savina Nicelli, delle Fiamme Oro, Valentina Arnoldi, dei Ragni di Lecco, Federica Mabboni, di Crazy Center, Sofia Brenna, di Arco Climbing, Margherita Pernigotti, di Escape, e Matilda Liù Moar, di AVS Brixen.

Semifinali: Chelleris e Arnoldi davanti a tutti

In semifinale maschile Andrea Ludovico Chelleris ha preso il comando del gruppo, risultando l’unico atleta in grado di chiudere la via al top. Alle sue spalle Giorgio Tomatis ha raggiunto la presa 45, mentre Tommaso Lamboglia, di Rock Dreams, si è fermato alla presa 42+.

Nella semifinale femminile la migliore è stata Valentina Arnoldi, arrivata a 48+. Secondo posto a pari merito per Federica Mabboni e Savina Nicelli, entrambe con 47+.

I finalisti della prova trentina

Gli otto protagonisti della finale maschile sono stati il pordenonese Andrea Ludovico Chelleris, il buschese Giorgio Tomatis, il romano Tommaso Lamboglia, il trentino Pietro Vidi, il segusino Gianluca Vighetti, di Escape, il pinerolese Michele Reusa, di Kuota 8.10, e i torinesi Giovanni Giachino e Luca Malosti, entrambi di Escape.

Nella finale femminile sono arrivate la lecchese Valentina Arnoldi, la rivana Federica Mabboni, la lodigiana Savina Nicelli, la veronese Emma Gregorotti, la vipitenese Matilda Liù Moar, l’arcense Sofia Brenna e le torinesi Claudia Ghisolfi e Maia Marinescu, di MilanoArrampicata.

Nicelli vince la tappa femminile

La finale femminile ha premiato Savina Nicelli, protagonista di una prova di grande solidità tecnica. L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso al top e si è aggiudicata la vittoria di tappa.

Seconda posizione per Emma Gregorotti, anche lei al top, ma medaglia d’argento per il piazzamento maturato in semifinale. La scalatrice veronese, vice campionessa italiana U19, ha confermato le proprie qualità anche tra le Senior.

Il bronzo è andato a Sofia Brenna, che ha raggiunto la presa 48+. L’atleta arcense, campionessa italiana U19, ha confermato ancora una volta una crescita costante e un potenziale importante.

Vighetti primo nella finale maschile

Tra gli uomini il successo di tappa è andato a Gianluca Vighetti, salito sul gradino più alto del podio con 51+. L’atleta di Susa, già bronzo al Campionato Italiano U19 in questa stagione, si conferma così tra i giovani profili più interessanti del panorama nazionale.

Alle sue spalle hanno chiuso Andrea Ludovico Chelleris e Giorgio Tomatis, entrambi a quota 50+.

Coppa Italia Lead assoluta: doppietta per Nicelli

La tappa di Campitello di Fassa ha definito anche la classifica finale del circuito. In campo femminile Savina Nicelli ha firmato una doppietta d’oro, aggiungendo alla vittoria di tappa anche il titolo assoluto di Coppa Italia Lead con 2455 punti.

Dopo l’argento in Coppa Italia nel 2025 e l’argento al Campionato Italiano 2026, Nicelli si conferma ai massimi livelli nazionali. Nel fine settimana sarà impegnata anche sul piano internazionale nella tappa di World Climbing Series a Innsbruck.

L’argento della classifica assoluta femminile è andato a Claudia Ghisolfi, con 1950 punti, mentre il bronzo è stato conquistato da Valentina Arnoldi con 1845 punti. Dopo il bronzo al Campionato Italiano e il debutto in Coppa del Mondo, Arnoldi ha messo a frutto qualità tecniche e desiderio di emergere.

Tomatis conquista il trofeo maschile

Nella classifica maschile il titolo di Coppa Italia Lead è andato a Giorgio Tomatis, primo con 2380 punti. L’atleta piemontese porta a casa il trofeo confermando la propria continuità di rendimento in una stagione che lo vede impegnato anche nella World Climbing Series.

Secondo posto per Andrea Ludovico Chelleris, con 2105 punti. Il campione italiano U19 ha già saputo conquistare anche la convocazione mondiale. Terza posizione per Ernesto Placci, con 1525 punti, atleta in costante crescita tecnica e mentale e protagonista di una stagione agonistica anche in World Climbing Series.

Fiamme Oro prime nella classifica a squadre

Nella classifica a squadre il successo è andato al gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Alle loro spalle Escape S.S.D. a r.l. e AVS Brixen.

Il weekend di Campitello di Fassa ha chiuso il circuito nazionale della difficoltà con una prova intensa, combattuta e spettacolare, assegnando medaglie di tappa e trofei assoluti della Coppa Italia Lead 2026.

Per consultare i risultati di tappa: https://fasi.results.info/ event/1198/

Per consultare il ranking di Coppa Italia assoluta: https://fasi.results.info/ rankings/cup/244/0

Per rivedere le finali: https://tv.sportface.it/watch/ 3f7d00a8-b295-4204-81dd- bf9dc8fff56f