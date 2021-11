LIVE – Casalmaggiore-Vallefoglia 3-0 (25-23, 25-22, 25-22): Serie A1 Femminile 2021/2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Logo Lega Pallavolo Serie A Femminile - Foto Filippo Rubin/LVF

La diretta testuale di VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, anticipo della settima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Bechis e compagne vogliono tornare al successo sul campo di casa contro la neopromossa formazione umbra. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 13 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CASALMAGGIORE – VALLEFOGLIA 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

LA CRONACA DELLA PARTITA

22.10 – Termina qui dunque la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito.

TERZO SET E MATCH CASALMAGGIORE! L’errore al servizio di Kosareva regala a Bechis e compagne la vittoria da tre punti: 25-22

TERZO SET – Vallefoglia annulla il primo match point, time-out Casalmaggiore: 24-22

TERZO SET – Due punti consecutivi di Malual ed è match point Casalmaggiore: 24-21

TERZO SET – Kosareva a segno, Vallefoglia non molla: 22-21

TERZO SET – Murone di Casalmaggiore: 21-19

TERZO SET – Bjelica passa ancora ed è parità: 19-19

TERZO SET – Out di pochissimo il servizio di Casalmaggiore, Volpini chiama tempo: 19-18

TERZO SET – Bjelica passa in mezzo al muro, Vallefoglia non molla: 19-17

TERZO SET – Carocci riesce ad alzare per Scherban, che passa: 18-13

TERZO SET – Bechis di seconda intenzione beffa la difesa umbra: 15-12

TERZO SET – Lunghissima la battuta di White: 13-10

TERZO SET – Braga murata out, time-out Vallefoglia: 12-9

TERZO SET – Malual a segno: 10-9

TERZO SET – Vallefoglia aggancia le padrone di casa: 7-7

TERZO SET – Invasione a rete di Vallefoglia ed ace di Braga, +2 Casalmaggiore: 6-4

TERZO SET – Braga attacca fuori, tante proteste di Casalmaggiore per un “pan cake” di Cecchetto ma è tutto regolare: 3-3

TERZO SET – Primo punto a Vallefoglia: 0-1

SECONDO SET CASALMAGGIORE – Scherban chiude il set che porta le padrone di casa sul due a zero: 25-22

SECONDO SET – Newcombe annulla il primo set point, time-out Casalmaggiore: 24-22

SECONDO SET – Fuori l’attacco di Vallefoglia, che chiede il tocco a muro ma ha esaurito i challenge: 24-21

SECONDO SET – Nuovo break di Casalmaggiore: 21-19

SECONDO SET – Vallefoglia aggancia le padrone di casa: 19-19

SECONDO SET – Accompagnata fischiata a Casalmaggiore: 14-13

SECONDO SET – Scambio lungo chiuso da Kosareva: 12-9

SECONDO SET – Scherban aggiusta bene e va a segno: 10-6

SECONDO SET – Invasione a rete di Vallefoglia: 5-4

SECONDO SET – Malual non trova il campo: 2-2

SECONDO SET – Primo punto a Casalmaggiore: 1-0

PRIMO SET CASALMAGGIORE – Alla fine le padrone di casa la spuntano per 25-23

PRIMO SET – Braga sbaglia il pallonetto, che si ferma in rete: 24-23

PRIMO SET – Vallefoglia si avvicina ancora, time-out Casalmaggiore: 23-21

PRIMO SET – Scherban non riesce a trovare il campo: 22-18

PRIMO SET – Muro vincente di Casalmaggiore: 21-16

PRIMO SET – Ace di Braga! 17-13

PRIMO SET – Vallefoglia a segno, time-out Casalmaggiore: 14-11

PRIMO SET – Scherban attacca out, Volpini chiama check e il tocco del muro c’è: 12-6

PRIMO SET – Malual colpisce male, Vallefoglia ringrazia: 10-3

PRIMO SET – Out l’attacco di Vallefoglia, inizio davvero difficile: 6-1

PRIMO SET – Mani out di Malual, time-out Vallefoglia : 4-0

PRIMO SET – Ace di Malual: 2-0

PRIMO SET – Primo punto a Casalmaggiore: 1-0

20.26 – Ora spazio alle presentazioni dei sestetti, ancora pochi minuti al via

20.20 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Casalmaggiore-Vallefoglia