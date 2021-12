Volley, Modena-Taranto in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022

by Deborah Sartori

L'attacco di Gabriele Di Martino (Taranto), Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

Tutto pronto per Leo Shoes PerkinElmer Modena-Gioiella Prisma Taranto, sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I Canarini di coach Andrea Giani, dopo la bella vittoria contro Milano, vogliono altri tre punti per provare ad agguantare la terza posizione in classifica. Tutt’altre ambizioni per la neopromossa formazione tarantina, decima in classifica ma capace di mettere in difficoltà anche le squadre più quotate. L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 12 dicembre al PalaSport G. Panini di Modena. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming.

