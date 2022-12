LIVE – Olimpia Milano-Varese 96-84, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Varese, sfida valida come dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Nuovo impegno tra le mura amiche per la formazione di coach Messina, chiamata ad un’altra sfida di altissimo livello dopo la vittoria strepitosa in rimonta contro il Monaco, in Eurolega. Pochi giorni fa, infatti, Baron e compagni hanno dato dimostrazione finalmente di grande carattere, soprattutto dopo l’espulsione di Hines, battendo i capoclassifica in Europa. Ora l’avversario è la temibile banda guidata da coach Brase, quarta in classifica e con una fase offensiva invidiabile, tanto da essere prima come media punti (93,1) e terza per media assist (17,8) a partita. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di lunedì 26 dicembre sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

OLIMPIA MILANO-VARESE 96-84

FINE QUARTO QUARTO 96-84

40′ – La tripla di Woldetensae chiude la partita. 96-84

38′ – Tripla Nicolao e canestro complicato trovato da Biligha. 94-75

37′ – Davies trova due schiacciate (sette quelle segnate in partita), intervallate dalla tripla di Johnson. 92-70

35′ – 2/2 di Davies. 88-67

34′ – Schiacciata di Davies, Ross punge in contropiede, 0/2 di Mitrou-Long. 86-65

32′ – Gioco da tre di Ferrero. 84-63

FINE TERZO QUARTO 82-60

30′ – Tripla Ferrero, rimbalzo e canestro di Hines su errore di Biligha, Ross 1/2 dai liberi. 82-60

29′ – Gioco da tre di Mitrou-Long, tripla Baldasso. 78-56

27′ – Tripla di Baron, poi Ross e Mitrou-Long perfetti dalla lunetta. 71-51

26′ – 0/2 Hines, Caruso allunga a 0-10 il parziale per Varese, interrotto poi dal canestro proprio di Hines dopo il rimbalzo offensivo. 66-49

25′ – Tripla Woldetensae, poi altra palla persa dall’Olimpia con Hines che non si aspettava il passaggio di Baron, Caruso segna in contropiede il -17. Time out Messina. 64-47

24′ – Palla persa da Milano, gran canestro di De Nicolao sulla difesa di Tonut. 64-42

23′ – Antisportivo di Luwawu-Cabarrot su Woldetensaea, che fa 2/2, trovando anche i suoi primi punti della partita. Il francese dell’Olimpia abbandona la partita per il precedente fallo tecnico. Palla persa da Ross sul possesso successivo, sul cambio di fronte Davies dalla lunetta fa 2/2. 64-39

22′ – I primi punti del secondo tempo sono di Caruso, ma Hall risponde con la tripla. 60-34

FINE SECONDO QUARTO 57-32

20′ – Tripla Hall, 2/2 Ricci; il primo tempo si chiude con l’1/2 di Ross. 57-32

18′ – Tripla centrale di Ricci dopo il rimbalzo offensivo di Biligha. 52-29

15′ – Tripla sbagliata da Baldasso, Brown e Caruso si trovano alla perfezione per il canestro in contropiede. 47-27

14′ – Palla persa da Ross, Melli firma il +23 Olimpia. Varese doppiata. 46-23

13′ – Arrivano i primi punti del parziale anche per Varese (2/2 Caruso), ma l’Olimpia conferma il +19 con Melli. 42-23

11′ – 2/2 Luwawu-Cabarrot, che poi segna la schiacciata in contropiede. 40-21

FINE PRIMO QUARTO 36-21

10′ – 2/2 Luwawu-Cabarrot, poi la correzione al volo di Caruso chiude il quarto. L’Olimpia fa segnare il record di punti segnati da una squadra in un quarto in questo campionato. 36-21

8′ – Gioco da tre di Hall, seguito da Hines poco dopo. 31-19

7′ – Triple Johnson e Ross in uscita da time out. Stavolta è coach Messina a fermare il gioco. 23-17

6′ – Tripla Baron (5/6 di squadra), time out Varese. 23-11

5′ – Canestro Davies, tripla Luwawu-Cabarrot. 20-11

4′ – Gioco da tre di Ross. 12-9

3′ – Triple di Luwawu-Cabarrot e Melli, parziale aperto di 8-0 Milano. Subito interrotto da Varese con tripla Johnson. 10-6

1′ – A segno Caruso e Hall, è cominciata la partita. 2-2

18:25 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta live di Olimpia Milano-Varese, al via tra pochi minuti.