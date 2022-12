Serie B 2022/2023, Torregrossa e Gliozzi lanciano il Pisa: Brescia battuto e sorpassato

Il Pisa trova una bella vittoria casalinga contro il Brescia, nella sfida valida per la diciottesima giornata della Serie B 2022/2023. Un successo netto, per 3-0, che vale anche il sorpasso in classifica: i toscani proseguono, infatti, nella loro lunghissima striscia di risultati positivi e salgono al quinto posto, mentre le Rondinelle incappano nella seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite.

LA PARTITA – Avvio sprint per il Pisa, che passa in vantaggio dopo appena 4′: iniziativa di Torregrossa sulla sinistra, sul tiro di Jureskin ci sono diverse deviazioni, tra cui quella di Van De Looi con il braccio largo. Sul dischetto va lo stesso Torregrossa, che batte Lezzerini per il più classico dei gol dell’ex. Tra i toscani, il più ispirato nel primo tempo è certamente Morutan, che prima crea una grande chance sprecata da Jureskin, e poi serve Gliozzi per il raddoppio di testa al 20′. L’attaccante neroazzurro si divora poco dopo l’occasione della doppietta personale, mettendo sul fondo il goloso invito di Toure. Il Brescia si affida ai tiri da fuori area di Viviani e Lobojko, che escono di poco.

Il secondo tempo si apre su ritmi decisamente più bassi. Al 63′, gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Adorni. Livieri è attento su altri due tentativi dalla lunga distanza di Viviani (un tiro al volo e un calcio di punizione dai 30 metri), poi a cinque minuti dalla fine ci pensa Gliozzi a chiudere i conti. Retropassaggio completamente sconsiderato da parte di Olzer, che apre la strada all’attaccante avversario: il cross per Masucci viene ribattuto da Papetti, per cui Gliozzi si ritrova una palla vagante da appoggiare in rete con l’esterno da pochi passi. Pochi minuti prima, lo stesso Masucci era andato vicino alla gioia personale con un colpo di testa uscito alto di poco.