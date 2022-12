Pagelle Pisa-Brescia: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Pisa-Brescia, con i voti e il tabellino della sfida valida per la diciottesima giornata della Serie B 2022/2023. Sfida che si può quasi considerare a senso unico, in cui gli uomini di D’Angelo passano subito con Torregrossa e raddoppiano con Gliozzi, che chiuderà poi i conti nel finale. Per gli ospiti, al terzo KO nelle ultime quattro partite, troppi pochi spunti e portati quasi esclusivamente da Viviani, il più positivo dei suoi. 3-0 il risultato finale, con il Pisa che supera il Brescia in classifica.

PAGELLE PISA-BRESCIA, VOTI E TABELLINO

PISA (4-3-1-2): Livieri 6; Calabresi 6, Hermannsson 6, Barba 6, Jureskin 6.5 (71′ Esteves 6); Toure 6.5 (83′ De Vitis sv), Nagy 6 (71′ Mastinu 6), Marin 6.5; Morutan 7 (79′ Tramoni M. sv); Torregrossa 6.5 (79′ Masucci sv), Gliozzi 7.5

In panchina: Nicolas, Canestrelli, Rus, Ionita, Tramoni L., Sibilli, Piccinini

Allenatore: D’Angelo 7

BRESCIA (4-3-3: Lezzerini 5.5; Karacic 6, Cistana 5.5 (26′ Papetti 6), Adorni 5, Huard 5.5; Van De Looi 5.5, Viviani 6.5, Labojko 6, Moreo 6 (65′ Mangraviti 6), Ayé 5 (61′ Olzer 4.5), Galazzi 5.5 (61′ Bianchi 5.5)

In panchina: Andrenacci, Jallow, Garofalo, Nuamah

Allenatore: Clotet 5

ARBITRO: Marchetti 6.5

RETI: 4′ Torregrossa (r), 20′ e 85′ Gliozzi

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Huard, Karacic, Calabresi, Olzer. Espulsi: Adorni (doppia ammonizione). Angoli: 3-2. Recupero: 2’ pt, 3’ st.