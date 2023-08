Napoli, ufficiale l’acquisto di Cheddira dal Bari: verrà girato al Frosinone

Un movimento di mercato che riguarderà tre squadre del nostro calcio, ossia Bari, Napoli e Frosinone. I pugliesi hanno detto addio alla loro punta di diamante ossia Walid Cheddira che lascerà la squadra di Mignani per approdare in Serie A. Il Napoli ha acquisito il cartellino del giocatore, che non verrà però ad essere subito a disposizione di Rudi Garcia. Infatti, con un comunicato ufficiale la società partenopea ha chiarito che dopo aver acquisito le prestazioni del giocatore, lo stesso verrà girato in prestito al Frosinone.

Questo il comunicato: “La Ssc Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Walid Cheddira dalla Ssc Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito al Frosinone Calcio con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024”