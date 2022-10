Basket, Serie A1 2022-2023: Napoli batte Reggio Emilia 73-67, cronaca e tabellino

Gevi Napoli Basket batte UNAHOTELS Reggio Emilia per 73-67 nella sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa la prima vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Mikael Levon Hopkins, che mette a segno 18 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Reggio Emilia.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Williams che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 21-14. Nel secondo quarto la situazione cambia di poco, con i padroni di casa che si impongono sempre più sugli ospiti, allungando ancora di più il loro vantaggio. Si va negli spogliatoi con il risultato di 40-26.

Terzo quarto che invece vede Reggio Emilia tornare su e recuperare qualche punto per il rush finale. Napoli perde infatti 5 punti dagli avversari, iniziando gli ultimi 10 minuti sul 55-46, con 9 punti di distanza. Il finale di gara vede ancora Reggio Emilia far meglio, ma la distanza con i padroni di casa è troppo importante per essere colmata. Risultato finale 73-67.

IL TABELLINO

NAPOLI-REGGIO EMILIA 73-67 (21-14, 19-12, 15-29, 18-21, 18-21)

NAPOLI: Zerini 3, Howard 13, Johnson 10, Michineau 14, Agravanis 7, Dellosto 0, Matera 0, Uglietti 4, Williams 15, Stewart 7, Zanotti 0, Grassi 0.

REGGIO EMILIA: Robertson 6, Funderburk 5, Anim 2, Reuvers 13, Giberti 0, Hopkins 18, Cipolla 0, Belloni 0, Stefanini 0, Cinciarini 9, Olisevicius 14, Diouf.