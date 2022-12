Portogallo-Svizzera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Tutte le formazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Portogallo-Svizzera, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione lusitana, dopo la sconfitta indolore subita contro la Corea del Sud, hanno intenzione di tornare a fare sul serio per provare a raggiungere i quarti di finale della rassegna iridata. Sulla loro strada, però, ci sono gli elvetici che, dopo aver stupito nelle qualificazioni, hanno anche superato brillantemente la fase a gironi eliminando Serbia e Camerun e piazzandosi alle spalle del Brasile. Ora Shaqiri e compagni cercheranno di eguagliare il loro miglior risultato nella storia dei Mondiali, approdando ai quarti. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 6 dicembre alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

