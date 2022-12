Petra Vlhova è leader dopo la prima manche sulla neve del Sestriere, ma Marta Bassino è lì ad un passo nel secondo gigante di Coppa del Mondo femminile 2022/2023 di sci alpino. L’azzurra, accolta dal grande tifo del pubblico di casa, è scesa con il pettorale numero uno e con una grande prova nel tratto finale di pista ha subito messo in chiaro le cose. Solo la ceca è riuscita ad offrire una prestazione dello stesso livello, riuscendo a superare la piemontese di soli sette centesimi. Worley, Shriffin, Mowinckel ed Hector riescono a limitare i danni, da Federica Brignone in giù invece parliamo di distacchi intorno al secondo.

Bravissime anche Asja Zenere e Roberta Melesi, anch’esse in grado di ottenere il pass per la seconda manche. In particolar modo da segnalare la prestazione della sciatrice veneta, che con il pettorale numero 43 è riuscita ad inserirsi nelle prime quindici, più precisamente in dodicesima posizione. Nulla da fare per Sofia Goggia, al suo debutto stagionale nella specialità. La campionessa bergamasca ha patito molto nelle parti tecniche e il suo crono non è bastato per un piazzamento nelle prime 30 in vista della seconda manche. Gara simile e stesso epilogo anche per Elena Curtoni. Fuori anche Elisa Platino.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1 VLHOVA Petra SVK 1:12.30

2 BASSINO Marta ITA 1:12.37 (+0.07)

3 WORLEY Tessa FRA 1:12.70 (+0.40)

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:12.74 (+0.44)

5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:12.77 (+0.47)

6 HECTOR Sara SWE 1:12.80 (+0.50)

7 BRIGNONE Federica ITA 1:13.26 (+0.96)

8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:13.42 (+1.12)

9 GISIN Michelle SUI 1:13.52 (+1.22)

10 MOLTZAN Paula USA 1:13.81 (+1.51)

12 ZENERE Asya ITA 1:14.15 (+1.85)

24 MELESI Roberta ITA 1:14.80 (+2.50)

ELIMINATE

PLATINO Elisa ITA 1:16.02 (+3.72)

GOGGIA Sofia ITA 1:16.04 (+3.74)

CURTONI Elena ITA 1:16.21 (+3.91)