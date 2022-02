Pechino 2022: Italia ancora ko nel curling maschile, la Svezia vince 9-3

by Deborah Sartori

L'Italia del curling ai Mondiali maschili del 2018 - Foto Wcf

L’Italia perde 3-9 contro la Svezia nella sfida valevole per la terza sessione del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Pechino 2022. Gli azzurri Retornaz, Mosaner, Arman e Gonin non riescono a ribaltare i pronostici della vigilia e si arrendono all’ottavo end. Gli svedesi infatti mettono in difficoltà gli azzurri, che faticano a trovare le percentuali. L’Italia invece non riesce a complicare la vita agli svedesi, con Edin che chiude con un sensazionale 100%. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA – La partita si apre con una mano nulla, poi la Svezia sblocca il punteggio. Nel secondo end l’Italia risponde (1-1), nonostante un episodio di dubbio fair-play da parte degli svedesi, che accusano gli azzurri di aver toccato una stone. La Svezia non è perfetta, ma l’Italia commette qualche errore e gli svedesi ne approfittano (1-3). Gli azzurri recuperano un punto e chiudono il primo tempo sotto 2-3. Gli svedesi però sono abili a mettere in difficoltà gli azzurri, che faticano a trovare la precisione e al sesto end si vedono scivolare via la partita (2-6). L’Italia recupera un punto (3-6), ma qualche imprecisione di troppo favorisce la Svezia, che chiude la pratica con tre punti nell’ottavo end (3-9).