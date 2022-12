LIVE – Minas-Sada Cruzeiro: finale terzo posto Mondiale per Club maschile 2022 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Minas-Sada Cruzeiro, finale per il terzo posto del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. Sarà il derby brasiliano a determinare la compagine che salirà sul terzo gradino del podio. Entrambe le squadre si sono arrese in semifinale contro le formazioni italiane (il Minas contro Perugia e Sada Cruzeiro contro Trento) ed ora vanno a caccia di riscatto. I campioni in carica del Sada Cruzeiro proveranno a confermarsi tra le migliori tre, ma il Minas non parte battuto per una gara spettacolare davanti al caloroso pubblico di casa. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di domenica 11 dicembre al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale Minas-Sada Cruzeiro del Mondiale per Club 2022 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE?

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MINAS – SADA CRUZEIRO (inizia alle 17.00)

_______________________________________________________