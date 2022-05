Playoff Serie A1 2022: l’Olimpia Milano doma Reggio Emilia e si prende gara-1

by Antonio Sepe

Sergio Rodriguez - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

Cronaca e tabellino di A|X Armani Exchange Milano-UNAHOTELS Reggio Emilia, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Successo sofferto per i meneghini, che sprecano un vantaggio di +24 e rischiano di subire una clamorosa rimonta. Nel finale riescono comunque a difendersi ed a conquistare la vittoria per 91-82. Miglior realizzatore della gara Thompson Jr. con 21 punti.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO QUARTI DI FINALE

COMPOSIZIONE TABELLONI

RIVIVI LA DIRETTA

LA PARTITA: Inizio solido di Milano, che disputa un buon primo quarto in cui trova la via del canestro con relativa facilità. Sugli scudi Benjamin Bentil, ispirato fin dalle prime battute, ma dopo i primi 10′ il vantaggio dei ragazzi di Messina sarà di due possessi. Tanti anche i punti segnati nel secondo parziale, dove l’Armani Exchange mantiene in mano il pallino del gioco ma gli avversari, trascinati da Thompson Jr., non mollano. Le triple di Sergio Rodriguez però pesano e, all’intervallo lungo, Milano può vantare un vantaggio piuttosto rassicurante di +11. I padroni di casa sembrano mettere un punto esclamativo sulla gara nel terzo quarto, dove si issano addirittura sul +24. Datome sale in cattedra e non sbaglia dall’arco, ma in realtà è tutta la squadra a funzionare ed a siglare punti. Il match sembra praticamente finito, ma nell’ultimo quarto accade l’impossibile. La squadra di Messina non segna più mentre gli avversari si affidano ai soliti Cinciarini e Thompson Jr, spalleggiati da Crawford, per accorciare le distanze e riaprire una gara-1 di fatto persa. Milano suda freddo quando resta avanti di appena quattro lunghezze, ma nel finale per sua fortuna riesce a cavarsela. Decisiva una tripla di Gigi Datome, che chiude la partita a poco più di un minuto dallo scadere.

IL TABELLINO

OLIMPIA MILANO: Shields 20, Bentil 18, Datome 13, Rodriguez 11, Hall 11, Hines 7, Biligha 6, Ricci 5, Daniels 0, Baldasso 0, Alviti N.E., Erba N.E.

REGGIO EMILIA: Thompson Jr. 21, Cinciarini 17, Johnson 11, Crawford 9, Strautins 8, Baldi Rossi 6, Hopkins 5, Larson 5, Colombo N.E., Soliani N.E.