La cronaca e il tabellino di Olympiacos-Virtus Bologna 117-71, match valido per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Al Pireo va in scena un autentico monologo dei padroni di casa, dominatori della partita fin dai primi minuti. Per Bologna arriva la quarta sconfitta consecutiva, ma soprattutto una batosta che dovrà essere subito metabolizzata per evitare strascichi anche nelle prossime uscite. Vezenkov con 19 punti è il migior marcatore per i greci, che portano 5 giocatori in doppia cifra. Per le statistiche il migliore di Bologna è Mickey con 12 punti.

La cronaca – Fin dai primi minuti la superiorità dei padroni di casa è netta su entrambi i lati del campo: tante triple a segno per l’Olympiacos, Vezenkov parte fortissimo e in pochi minuti il punteggio è di 16-7. La situazione non migliora e la tripla di Canaan vale il 26-13 con qui i greci doppiano Bologna. Il primo quarto si chiude con un eloquente 31-15 di parziale, ma le cose non migliorano nel secondo quarto. Larentzakis e McKissic infatti portano il punteggio sul 51-26, le percentuali dell’Olympiacos non scendono e quelle di Bologna restano mediocri. All’intervallo lungo si va così con il punteggio di 61-35.

Al rientro in campo la partita è praticamente già segnata, con l’Olympiacos che gestisce senza problemi e Bologna che fatica a rimanere nel match anche a livello mentale. Cordinier e Jaiteh provano a limitare i danni nel terzo quarto, dove però Vezenkov continua a fare la voce grossa con i greci che più volte toccano il +30. Anche la buona sorte aiuta gli ellenici, visto che la tripla allo scadere del quarto di Walkup entra per il parziale di 84-55 prima degli ultimi dieci minuti di gioco. Il quarto periodo ha davvero poco da dire, Scariolo dà qualche minuto di gioco a Mannion ma McKissic firma il nuovo break dell’Olympiacos che tocca anche i 40 punti di vantaggio (99-59). Nel finale di partita il passivo della Virtus aumenta ancora fino al 117-71 conclusivo.

Il tabellino

Olympiacos: Walkup 6, Canaan 9, Lountzis 4, Larentzakis 11, Fall 15, Sloukas 8, Vezenkov 19, Papanikolaou 3, Bolomboy 5, Peters 15, Black 9, McKissic 13.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Mannion 2, Pajola, Bako 10, Jaiteh 7, Lundberg 3, Shengelia 9, Hackett 6, Mickey 12, Weems 7, Ojeleye 3, Teodosic 3.