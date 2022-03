Eurocup 2021/2022: la Virtus Bologna fatica contro il Bursaspor ma s’impone per 98-94

La Virtus Segafredo Bologna fatica ma riesce a sconfiggere il Frutti Extra Bursaspor per 98-94, nella sfida valida per il recupero della decima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Gli uomini di Scariolo, chiamati a riscattare il percorso in Europa, tornando alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, cambiando il ruolino di marcia dopo la pausa per le Nazionali. Il miglior realizzatore della serata è Andrews con 37 punti, mentre per le vu nere si tratta di Jaiteh con 23.

CRONACA – Avvio complicato per le vu nere, che faticano a trovare la via del canestro e danno l’impressione di essere in balia degli avversari. Fortunatamente il passivo non è eccessivamente pesante, ma dopo i primi 10 minuti, il Bursaspor è avanti di 9 ed è la miglior squadra sul parquet. Totalmente diverso il copione del secondo quarto, in cui la Virtus Bologna segna la bellezza di 38 punti e ribalta la situazione. Merito di un Belinelli infallibile da tre, di un solido Cordinier che tocca la doppia cifra, e della garanzia Jaiteh.

I padroni di casa vanno a riposo all’intervallo avanti di 7 ed incrementano il proprio vantaggio grazie ad un inizio di terzo parziale da sogno. Il protagonista, oltre al miglior marcatore Jaiteh, è Pajola, che a suon di triple contribuisce a portare la Virtus sul +18. Tutto però cambia dopo un time-out chiamato dai turchi. All’improvviso si spegne la luce per Bologna, che subisce un parziale di 14-1 e dilapida gran parte del suo vantaggio. La situazione non migliora nel quarto e ultimo quarto, in cui il Bursaspor continua a giocare bene creando problemi agli avversari. I turchi si portano addirittura sul +4, ma Teodosic ristabilisce la qualità a suon di canestri e assist. Il vero eroe però è Weems, il quale proprio nei minuti finali manda a bersaglio due triple e un canestro da due che risultano decisivi ai fini del punteggio e di fatto regalano la vittoria alle vu nere.

TABELLINO VIRTUS BOLOGNA-BURSASPOR (98-94)

VIRTUS BOLOGNA: Jaiteh 23, Weems 18, Cordinier 17, Belinelli 12, Pajola 10, Teodosic 9, Tessitori 4, Hervey 2, Mannion 2, Sampson 1, Alibegovic 0.

BURSASPOR: Andrews 37, Bitim 19, Needham 17, Olmaz 5, Al 4, Hayes 4, Turen 0.