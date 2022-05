Basket, semifinali Playoff A2 2022: gara-2 Scafati-Piacenza 77-74, cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

La Givova Scafati batte 77-74 la UCC Assigeco Piacenza nella sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. La formazione salernitana, dopoa ver vinto gara-1, la spunta anche nel secondo atto e si porta sul 2-0 nella serie. Piacenza chiude in vantaggio la prima metà gara e lotta fino alla fine, ma non basta per accorciare nella serie. Agli ospiti non bastano i 18 punti di Devoe e i 20 di Pascolo, mentre tra i padroni di casa spiccano le prestazioni di Rossato e Monaldi (15 punti ciascuno). Di seguito, la cronaca ed il tabellino del match.