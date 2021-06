Basket, finali Playoff Serie A2: Torino-Tortona 64-60, cronaca e tabellino gara-1

by Michele Muzzarelli

Logo LNP

In gara-1 della finale Playoff del tabellone argento di Serie A2, la Reale Mutua Torino ha sconfitto la Bertram Tortona per 64-60 al termine di una gara molto equilibrata ma che ha visto i padroni di casa praticamente sempre avanti nel punteggio. 1-0 nella serie quindi in favore di Torino, che fa un primo passo verso una storica promozione in A1 grazie ai 17 punti di Clark e ai 13 di Cappelletti. A Tortona invece non bastano i 14 di Tavernelli.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

PLAYOFF A2 2021: TUTTI I RISULTATI

La cronaca – Avvio di partita con ritmi piuttosto lenti e soprattutto pochissimi canestri da una parte e dall’altra. L’ex di turno Alibegovic firma il primo allungo di Torino sul 7-3, ma gli ospiti accorciano e il primo quarto si chiude su un 11-8 che la dice lunga sulle percentuali di tiro deficitarie. Con un altro parziale in avvio di secondo quarto Torino si porta sul 18-10, ancora una volta Tortona risponde con Fabi e Tavernelli ma stavolta i padroni di casa mantengono un buon margine e si va all’intervallo lungo con Torino in vantaggio 29-21.

Al rientro in campo Diop porta i padroni di casa sul +10, ma la reazione di Tortona è veemente e la tripla di Tavernelli vale il 38-35 a metà periodo. Gli ospiti trovano percentuali importanti dall’arco dei tre punti, ma Clark tiene i suoi in vantaggio e alla terza sirena il punteggio è di 46-40. Non cambia il copione in avvio di ultimo quarto, con le “bombe” di Mascolo e Tavernelli che riportano Tortona a -3 dopo quattro minuti. Gli ospiti non completano mai l’aggancio, ma l’ultimo minuto di partita inizia sul 59-58 dopo l’ennesimo canestro di Tavernelli nel secondo tempo. Per due volte Sanders ha il pallone dell’aggancio, ma in entrambe le occasioni il pallone non entra e così Cappelletti chiude la questione per il 64-60 finale.

Il tabellino

Basket Torino: Alibegovic 7, Pinkins 11, Clark 17, Cappelletti 13, Diop 9, Toscano, Campani 7, Pagani, Bushati, Origlia, Ferro, Penna.

Derthona Basket Tortona: Cannon 2, Severini 7, Mascolo 9, Fabi 10, Sanders 10, Ambrosin 3, D’Ercole 5, Gazzotti, Tavernelli 14, Morgillo.